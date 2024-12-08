Асад побежден за 11 дней: что сейчас происходит в Сирии (обновляется)

Главное по состоянию на 8 декабря

Сирийские повстанцы зашли в Дамаск и объявили о падении режима президента Башара Асада. Последний покинул страну на самолете, а премьер-министр Сирии Мохаммед аль-Джалали заявил, что готов сотрудничать с любым руководством, которое выберет народ.

"Телеграф" сообщает о главных событиях в Сирии по состоянию на 8 декабря. Также мы следим за ситуацией и обновляем эту статью по мере поступления новостей.

Что известно сейчас

Наступление на юге Сирии было начато 29 ноября 2024. За эти 11 дней произошло следующее:

09:35 Сирийские повстанцы опубликовали видео из дворца Башара Асада в Дамаске. Также они уже выступают по государственному телевидению. Кроме того, появились кадры, на которых зафиксирован снос памятников сирийскому диктатору.

09:15 Правительство Сирии получило гарантии безопасности от боевиков, сообщил министр связи республики. По его словами, члены правительства вернутся на свои рабочие места в течение двух дней.

В то же время армия Израиля подтвердила ввод своих войск в буферную зону на границе с Сирией. Там отметили, что это сделано "с целью обеспечить безопасность граждан и поселений на Голанских высотах" в связи с угрозой проникновения боевиков. Израильские военные подчеркнули, что не вмешиваются в события, происходящие в Сирии.

В Сирии пал режим Башара Асада. Группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" взяла под контроль столицу Сирии — Дамаск. На улицах города слышны выстрелы, из тюрем освобождают заключённых.

Самолёт ИЛ-76, на борту которого, как сообщается, находился Башар Асад, исчез с радаров. Местные СМИ предполагают, что он мог потерпеть крушение, но подтверждения этой информации пока нет.

Местные СМИ утверждают, что правительственные войска переоделись в гражданское и покинули свои позиции.

Повстанцы взяли под контроль столичный аэропорт и начали освобождать заключённых из тюрем. Республиканская гвардия прекратила охранять резиденцию Асада. По информации CNN, президент покинул страну.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что сирийские повстанцы взяли под контроль основной город на востоке Сирии.