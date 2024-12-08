Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" (UIF) Игар Тышкевич о последствиях падения режима Башара Асада

Сирия. Турецкие уроки и неявные перспективы.

Итак, Турция вышла основным выгодополучателем от смены власти в Сирии. Сейчас задача Анкары — стабилизировать ситуацию внутри страны, не допустить масштабных столкновений между различными группами, называемыми оппозицией. И, что крайне важно, завершить операцию против Курдов, по возможности, отодвинув "западную границу" Курдистана на 50-70 км на восток.

Из других вовлечённых сторон ситуация выглядит так:

США — "остаются при своих". Точнее, не совсем: на их зону контроля никто не претендует. Но Турция намерена существенно ослабить влияние (в том числе на формирование нового правительства) курдов. То есть ослабить основную проамериканскую силу в стране.

Иран — был одним из самых активных участников процесса. И пытался участвовать (посредством своих прокси из Хезболлы) в войне до последнего. Но при этом вёл активные переговоры с Турцией о будущем Сирии. Достаточно сказать, что руководитель иранского МИД посетил Анкару сразу после падения Алеппо.

Аравийские монархии. Как ни парадоксально, но они несколько усилят свои позиции. Связанные с ними оппозиционные группы на юге (и их союзники из числа друзов, христиан) "вовремя" начали восстание, что предопределило падение Дамаска. В конце концов, в столицу вошли преимущественно эти отряды, а не ХТШ или сирийские туркоманы.

Россия — теряет влияние, но сохраняет шанс даже остаться в Сирии. Правда, на новых условия, в формате одной из сил "второго порядка".

Таким образом, контуры нового правительства во многом будут определяться Анкарой с долей влияния аравийских монархий и, возможно, Ирана. Почему не РФ? А потому что, в отличие от перечисленных внешних сил она сделала лишь одну ставку, работая с окружением Асада. Что кстати, удивительно, учитывая её попытки работать с несколькими группами одновременно в "проблемных" африканских странах.

В медиа уже обсуждается вопрос будущего российских военных баз в Сирии. Да, их эвакуация осложнит операции в Африке. Но не сделает таковые невозможными.

А вот если Турция таки создаст устойчивое правительство и оно продержится хотя бы год, последствия могут быть чрезвычайно интересными.

Речь ту не о военной силе, а, условно, о металлоконструкциях. Точнее, о трубопроводах. Первый проект — Arab Gas Pipeline — задумывался как газопровод, соединяющий Египет, Иорданию, Ливан, Сирию, Турцию и даже Израиль. Первая очередь была сдана в 2003 году. Но строительство ветки Хомс — территория Турции так и не началось.

Поэтому контроль над Хомсом для Турции крайне важен — ведь можно начать "тянуть трубу" по территории, которая даже патрулироваться может твоими войсками.

Второй проект так и не начался из-за неуступчивости Асада. Речь идёт о проекте Qatar–Turkey pipeline, который в первом проекте должен был пройти по территории Сирии. Но сирийское правительство хотело сыграть с другими партнёрами и ставило на трубопровод Иран-Ирак-Сирия. Который также начали строить.

Альтернативный маршрут для Qatar–Turkey pipeline был. Но он, в таком случае, проходил бы через территорию, контролируемую иракскими курдами. То есть давал бы дополнительную экономическую (и политическую) базу для курдских сил. Что неприемлемо для Анкары.

Теперь возвращаемся к проектам. Если в Дамаске не начнётся гражданская война между группами оппозиции (война против курдов "не в счёт" — её в той или иной мере протурецкие силы будут продолжать), то есть возможность реанимировать оба проекта. Первым пойдёт Arab Gas Pipeline.

А далее возможен запуск строительства и "трубы" из Катара в Турцию. Тут главное — политическое решение "новой власти", определение маршрута с отводом земли (тут важно, чтобы в возможные конфликты с местным населением вступала именно "новое, демократическое" правительство) и согласием на присутствие иностранных ЧВК либо армейских подразделений для охраны объекта.

То есть, от момента начала реализации трубопровода из Катара нужен год устойчивости нового правительства, которое обеспечит нужные решения. Дальше уже можно работать.

Самое забавное, что в реализации таких проектов будут заинтересованы страны ЕС (газ пойдёт к ним). Противником могут стать США и… Иран (если он не будет участником проектов). Но с Вашингтоном можно договориться, учитывая растущий вес Турции в регионе.

А вот для РФ это плохо, намного больнее, чем возможная эвакуация военных баз. Потому что:

линейное — РФ теряет европейский рынок газа. И причина тут не в санкциях. Просто катарский газ (как и египетский), доставленный трубопроводной системой, будет дешевле российского. Там банально себестоимость добычи ниже;

нелинейное или политическое. Регион. Турция уже становится региональной супердержавой. И усиление её в энергетической сфере будет иметь для РФ неприятные последствия на Кавказе и в Центральной Азии. При этом отдельная оговорка для мечтателей: Турция не пойдёт "священной войной против РФ". Эрдоган уже дважды (первый раз с Карабахом) показал что такое политика: молчишь про планы, даже работаешь с РФ, а потом, в нужный момент действуешь быстро;

нелинейное геополитическое. Тут уже речь об ослаблении позиций России в арабском мире. Она не исчезнет как партнёр (проекты в Египте, Алжире, в Ливии, Иране, Ираке, Афганистане, Пакистане продолжаются), но несколько потеряет "в весе" как партнёр.

А Турция уже даже не заявила, а просто подтвердила факт появления новой региональной супердержавы. С этим придётся считаться.

Источник: пост Тышкевича в Facebook