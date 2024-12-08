Кто получил власть в Сирии: все о группировке Хайят Тахрир аш-Шам

"Телеграф" собрал информацию о данной группировке

В воскресенье, 8 декабря, сирийская оппозиция сообщила о взятии столицы страны Дамаска, а президент Башар Асад вместе с семьей бежали в неизвестном направлении. Главный город страны заняли бойцы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ, в переводе "Организация освобождения Леванта" — Ред).

О том, что это за группировка и какая у нее идеология, рассказывает "Телеграф". Данная организация была основана в 2017 году в результате слияния следующих группировок:

"Джебхат Фатх аш-Шам" (ранее "Фронт ан-Нусра");

"Фронт Ансар ад-Дин";

"Джейш ас-Сунна";

"Лива аль-Хакк";

"Нур ад-Дин аз-Зенки".

"Джебхат ан-Нусра", она же "Фронт ан-Нусра" ранее была отделением "Аль-Каиды" на территории Ливана и Сирии. Саму "Аль-Каиду" международное сообщество признало террористической организацией.

Участие в создании "Джебхат ан-Нусра" принимал лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади. Данная организация в основном состоит из мусульман-суннитов, а точнее — салафитов. Салафизмом является течение в суннитском исламе, основной догмой которого является борьба за очищение ислама от чуждых, с точки зрения салафитов, элементов, привнесенных извне, в том числе из других религий и культур.

На сегодняшний день "Хайят Тахрир аш-Шам" признана террористической организацией в США, России и Турции. Тем не менее, турецкие власти рассматривают данную организацию в качестве союзника в борьбе с "Аль-Каидой", остатками "Исламского государства" на территории Сирии и прочих организаций, которые выступают за "джихад" (так в Коране называется "священная война с неверными" — Ред.).

Как сообщал "Телеграф" ранее, российскому президенту Владимиру Путину припомнили слова 7-летней давности о войне в Сирии. Тогда он выступил с угрозами в адрес сирийских повстанцев.