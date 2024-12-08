Опять "всех переиграл"? Путину припомнили слова о Сирии 7-летней давности (видео)

Глава Кремля в очередной раз не сдержал своего слова

На фоне сообщений о падении режима Башара Асада в Сирии в сети обсуждают заявление президента России Владимира Путина 7-летней давности. Тогда он выступил перед группировкой российских войск в Сирии.

Видео опубликовал "Новини.Live". Выступая перед военными Путин угрожал сирийской оппозиции "ударами, которых они не видели".

Россияне тогда обустраивали военные базы в Тартусе и на аэродроме "Хмеймим".

"Здесь созданы и на постоянной основе будут действовать два пункта базирования, в Тартусе и здесь в Хмеймиме. И если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем им такие удары, которых они пока и не видели", — заявлял тогда Путин.

Напомним, в воскресенье, 8 декабря, стало известно о том, что сирийские повстанцы зашли в Дамаск и объявили о падении режима президента Башара Асада. Последний покинул страну на самолете, а премьер-министр Сирии Мохаммед аль-Джалали заявил, что готов сотрудничать с любым руководством, которое выберет народ.

Также мы сообщали о том, что президент Сирии Башар Асад вместе с семьей покинул столицу.

Как сообщал "Телеграф" ранее, на территорию Сирии вошли израильские танки.