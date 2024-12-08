Асад без поддержки Путина потерял власть в Сирии. Эрдоган победил. Три важные новости о ситуации в этой стране

Наступление повстанцев длилось всего 11 дней

В воскресенье, 8 декабря, сирийские повстанцы вошли в Дамаск и объявили о падении режима президента Башара Асада. "Телеграф" подобрал для вас самые важные новости о ситуации в Сирии к этому часу.

Свое наступление коалиция повстанцев во главе с исламистской группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS) начала 29 ноября 2024 года. А сообщения об их входе в сирийскую столицу появились утром 8 декабря.

Повстанцы взяли под контроль столичный аэропорт и начали освобождать заключенных из тюрем. Республиканская гвардия перестала охранять президентскую резиденцию.

Что сейчас происходит в стране

Как рассказали два высокопоставленных сирийских армейских офицера, президент Сирии Башар аль-Асад покинул Дамаск. Он якобы воспользовался самолетом и вылетел из столицы в неизвестном направлении.

По предварительным данным, Асад мог находиться на борту российского самолета Ил-76Т. Между тем, по данным сервиса Flightradar, Ил-76Т по неизвестным причинам в воскресенье исчез с радаров в районе Сирии. Это могло произойти у Аль-Сувейри.

Агентство Reuters со ссылкой на источники в Сирии сообщило, что существует очень высокая вероятность того, что Асад мог погибнуть в авиакатастрофе. Однако точной информации о месте его пребывания сейчас нет.

Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали заявил, что готов сотрудничать с любым руководством, избранным сирийским народом, и принять все необходимые меры для передачи власти. Он призвал сохранить все институты сирийского государства и подчеркнул готовность поддержать дальнейшее управление страной. В то же время лидер повстанцев сообщил, что государственные учреждения в Дамаске будут оставаться под контролем премьер-министра до официальной передачи власти.

Министр связи республики сообщил, что правительство Сирии получило гарантии безопасности от боевиков. По его словам, чиновники вернутся на свои рабочие места в течение двух дней.

В то же время жители сирийских городов массово выходят на улицы и празднуют падение режима Асада. В частности, массовая акция была зафиксирована в Хаме.

Победа Эрдогана

Группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" была основана в 2017 году в результате слияния нескольких других организаций. Одна из них – "Фронт ан-Нусра" ранее была отделением "Аль-Каиды" на территории Ливана и Сирии.

"Хайят Тахрир аш-Шам" признана террористической организацией в США, России и Турции. Однако турецкие власти рассматривают эту организацию в качестве союзника. По данным СМИ, именно Турция стоит за организацией наступления повстанцев.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ситуацию в Сирии, заявил, что там сложилась новая реальность. Он заявил, что "его страна желает, чтобы соседняя Сирия обрела мир и покой после 13 лет гражданской войны".

Следует отметить, что это уже вторая победа Эрдогана после войны в Нагорном Карабахе в 2020 году. Тогда Турция активно поддерживала Азербайджан в конфликте с Арменией, которая впоследствии его проиграла.

Россия не поддержала Асада

Правительство Башара Асада много лет опиралось на помощь России. Однако после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину эта поддержка стала ослабевать.

В начале наступления повстанцев российская авиация наносила удары по территории, которую они контролировали. Но потом эти удары прекратились.

Россия на фоне продвижения сил сирийской оппозиции приняла решение вывести корабли своего военно-морского флота из Тартуса – второго по величине портового города Сирии. А сирийские повстанцы захватили множество российской военной техники.

В МИД РФ уже отреагировали на падение режима Асада. Там сообщили, тот провел переговоры с "участниками вооруженного конфликта". Утверждается, что после этого Асад принял решение оставить президентский пост и покинул страну, "дав указание осуществить передачу власти мирным путем".

На фоне падения режима президента Сирии Башара аль-Асада и взятия Дамаска повстанцами танки Израильской армии обороны (ЦАХАЛ) пересекли буферную зону и вошли в Сирию. Войска ЦАХАЛ также проводят инженерные работы на заграждениях на израильско-сирийской границе на Голанских высотах.

Напомним, на фоне сообщений о падении режима Асада в Сирии обсуждается заявление президента России Владимира Путина 7-летней давности. Тогда он выступил перед группировкой российских войск в Сирии.