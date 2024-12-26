Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" (UIF) Игар Тышкевич о проблеме энергосистемы стран Балтии

Кабель EstLink 2. Увы, стоит ожидать продолжения.

Итак, СМИ сообщили о повреждении енергокабеля EstLink 2, соединяющего финскую и эстонскую энергосистемы. Это один из двух кабелей, которые имеют суммарную мощность до 1 Гвт. Причём EstLink 2 обеспечивает 650 Мвт.

Катастрофы не произошло. Ни финская ни эстонская энергосистемы не обвалились. Но тут стоит взгянуть на проблему шире.

Энергосистема стран Балтии во времена СССР была (и пока остаётся) составной частью кольца БРЭЛЛ. Причём сами балтийские страны потребители энергии, но никак не экспортёры. И до недавнего времени не имели возможности уйти от зависимости от импорта из Беларуси и России. Показательный пример: даже после введения в эксплуатацию беларуской АЭС президент Литовской республики Гинатас Науседа выступал в ВР и призывал отказаться от импорта электроэнергии выработанной этой станцией. В это время национальный оператор энергосетей декларировал нулевой импорт, но реальный стабильный переток в литовскую энергосистему составлял примерно 400 Мвт. А от импорта по этому направлению Литовская республика реально смогла выйти на минимизацию импорта (и при благоприятной погоде даже отказаться от него) лишь во второй половине 2023 года.

Тем не менее, с 2013 началось строительство сразу трёх линий электропередачи по дну Балтийского моря. Это упомянутые EstLink и NordBalt. Последняя, мощностью 700 Мвт соединяет Литовскую республику с шведской энергосистемой. Параллельно развивалось строительство линий передач в направлении Польши. Ну и, естественно, собственные генерирующие мощности.

Таким образом, к концу 2024 года страны Балтии могли выйти (и выходили) на возможность энергетической независимости от российского импорта. Недостающие мощности получали с АЭС в Финляндии и Швеции, а так же из польской энергосистемы (но с последней были перетоки "в обе стороны")

И летом того же года страны Балтии объявили о намерении выйти из БРЭЛЛ. То есть ликвидировать зависимость об РФ и Беларуси. Данное событие должно произойти в феврале 2025 года. То есть уже скоро.

И тут из системы "выпадает" 650 Мвт. С такими потерями, за счёт перетоков из Польши, страны Балтии справятся. А вот если что-то случится с NordBalt, ситуация будет близка к критической. И речь не только о выходе из БРЭЛЛ (который придётся отложить). Вспоминаем беларускую АЭС. Энергоблок №1 на плановом ремонте. А энергоблок №2 отключён, поскольку сработали аварийные датчики. И тут стоит упомянуть что ПО (да и сами датчики, реакторы) поставлены "Росатомом".

Поэтому, не хотелось бы нагнетать. И тем более не хотелось бы быть правым в тревожных ожиданиях. Но есть великая вероятность повреждения в ближайшие недели и кабеля NordBalt. Вновь каким-то "случайно проходящим судном".

В данном случая я очень надеюсь на то, что мой прогноз окажется ложным.

А на иллюстрации упрощённая схема энергосистемы стран Балтии.