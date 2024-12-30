Блогер и бизнесмен Роман Шрайк о завершении войны в Украине

Война закончится, когда одна армия разгромит другую.

Или когда неизбежная победа одной из сторон станет для всех очевидной.

Или когда обе стороны примут факт, что для победы над противником не хватает ресурсов, и фиксация текущей ситуации лучше углубления ресурсного дна.

Это случится не сегодня по одной простой причине – Путин еще не прошел этап принятия.

Ресурсы у РФ еще есть, но дно уже просматривается. Поэтому я считал и считаю, что война может закончиться к концу 2025 года. Но никак не в ближайшее время.

Источник: пост Шрайка в Telegram.