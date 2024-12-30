Блогер і бізнесмен Роман Шрайк про завершення війни в Україні

Війна закінчиться, коли одна армія розгромить іншу.

Або коли неминуча перемога однієї зі сторін стане для всіх очевидною.

Або коли обидві сторони приймуть факт, що для перемоги над противником не вистачає ресурсів, і фіксація поточної ситуації краща за поглиблення ресурсного дна.

Це трапиться не сьогодні з однієї простої причини – Путін ще не пройшов стадії ухвалення.

Ресурси у РФ ще є, але дно вже проглядається. Тому я вважав і вважаю, що війна може закінчитися до кінця 2025. Але ніяк не найближчим часом.

Джерело: пост Шрайка у Telegram.