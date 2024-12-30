Лавров рассказал, будет ли Россия принимать участие во втором саммите мира

Вполне ожидаемое заявление сделал Лавров

Уже в ближайшем будущем Украина готова провести второй Саммит мира. Его план уже разработан совместно с партнерами, однако точная дата проведения мероприятия так и не разглашается.

При этом стало известно, что РФ не собирается принимать участие в саммите "ни в одном формате". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По мнению политика, Россию хотят пригласить на второй саммит мира с одной целью — им предложат "некий ультиматум", который точно не интересен Кремлю.

"Много раз разъяснял, что не собираемся принимать участие в саммите мира, даже если получим приглашение", — подчеркнул Лавров.

Стоит отметить, что о приглашении России на второй саммит мира заявлял ранее Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что этого хотят мировые лидеры, но Украина не верит в то, что Кремль хочет мира и готов пойти на реальные переговоры.

Напомним, изначально Украина хотела организовать второй саммит мира в ноябре, но провести его до конца текущего года не получилось. На это мероприятие собирались позвать и Россию, а в качестве посредника при переговорах между сторонами войны видели Турцию.

При этом Владимир Зеленский отметчал, что во время встречи был бы рассмотрен подробный план окончания войны, который подготовит Украина.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что с 15 по 16 июня Украине удалось собрать на первом саммите мира в Швейцарии около 100 делегаций из разных частей мира. Итоговое коммюнике с призывом к ядерной и продовольственной безопасности, а также возвращением всех похищенных детей и военнопленных подписали 78 присутствующих государств, что швейцарская сторона назвала "хорошим результатом".