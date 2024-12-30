Гордон ошибся? У Путина сделали громкое заявление про конец войны

Об "исторических встречах" в ближайшее время тоже высказались

В России считают, что пока нет каких-либо предпосылок для окончания войны, в том числе и горячей фазы на фронте. Эти слова прозвучали на фоне громкого заявления журналиста Дмитрия Гордона, "пророчившего" окончание горячей фазы войны 30 декабря 2024.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передают росСМИ. Отмечается, что "исторические встречи" в ближайшие дни у лидера РФ Владимира Путина также не запланированы.

На вопрос корреспондента, есть ли предпосылки для завершения войны в Украине или какой-либо ее фазы сейчас, Песков ответил: "Нет, нету".

Более того, он отметил, что у Путина на 30 декабря не запланировано никаких международных контактов, то есть встреч или звонков.

В то же время по данным мониторингового сервиса Flightradar 26 декабря в США, точнее в Нью-Йорк, а затем Вашингтон, прибыл самолет. Этот борт принадлежит администрации президента РФ, в свое время на нем часто летал заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, глава МИД РФ Сергей Лавров и т.д. 29 декабря самолет вернулся в Москву. Цель визита и кто именно летал в США – неизвестно.

На вопрос корреспондентов по этому загадочному рейсу, Песков ответил, что перед Новым годом РФ всегда отправляет таким образом подарки своим дипломатам, а также обеспечивает очередную кадровую ротацию сотрудников.

В то же время, журналист Дмитрий Гордон заверил, что на 30 декабря якобы запланирована "историческая встреча". После которой "горячая фаза войны закончится". Но в Кремле все эти слова уже опровергли.

Ранее "Телеграф" писал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, будет ли Россия участвовать во втором саммите мира.