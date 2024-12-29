"А если правда?" Гордон заинтриговал словами про конец войны в Украине

Люди отреагировали на это, не сдерживая эмоций

Война в Украине может закончиться в канун Нового года, а именно 30 декабря. А ведь в этот день якобы должна состояться историческая встреча, которая завершит горячую фазу войны.

Об этом сообщил украинский телеведущий Дмитрий Гордон. Соответствующие заявления журналиста распространились в украинских телеграмм каналах.

"Сегодня у нас 29 декабря 2024 года. Я еще раз повторяю, горячая фаза войны завершится в этом году. Мне скажут: "Ты сошел с ума — до конца года осталось два дня фактически!". Нет, друзья, с ума я не сошел. У меня есть информация, и я сейчас с вами этой информацией поделюсь. Вы видите, что в последние дни практически нет тревог….Вы же понимаете, что Путин должен бомбить беспощадно Украину прямо перед Новым годом, чтобы нам было плохо, чтобы у нас не было электричества, тепла. Вот вам Новый год. А теперь я спрашиваю: почему он этого не делает? Вот уже четыре дня точно, дней пять может быть. Почему этого нет? Вы заметили, что спите ночью, и нет тревог? Отвечаю на вопрос. Потому что его попросили не делать из Вашингтона. А почему его попросили этого не делать из Вашингтона?", — говорится в сообщении.

По его словам, завтра, 30 декабря 2024 года, если все сложится нормально, должна состояться историческая встреча, которая завершит горячую фазу войны.

"Ждать осталось недолго. Завтра, 30 декабря", – объясняет телеведущий.

Что пишут украинцы

Украинцы отреагировали на слова Гордона. У большинства людей были сильные эмоции.

Стоит отметить, что в начале года Гордон делал прогноз по окончанию войны в Украине. Тогда он сказал, что это произойдет в 2024 году, но не называл конкретных дат.