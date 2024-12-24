"Пройдет какое-то время, и РФ снова нападет": Чмут рассказал, какой сценарий завершения войны является приемлемым

Россия снова обманет Украину, как это было уже много раз, уверен эксперт

Есть 3 варианта завершения войны в Украине — победа Украины, победа России и заморозка войны. Приемлема для Украины только победа, ведь заморозка войны представляет серьезную угрозу.

Об этом заявил руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут в интервью "Украинской правде". По его словам, временное перемирие позволит РФ накопить силы и подготовиться к новой атаке. "Россия нас на *бе. Пройдет какое-то время, и она снова нападет. И она не повторит тех ошибок, которые были в 2022 году", — отметил Чмут.

Эксперт подчеркнул, что победа для Украины – это сохранение государственности, независимости и права самостоятельно определять свой путь развития. Поражением он считает утрату территорий и возможности принимать самостоятельные решения.

После перемирия, по мнению Чмута, мы должны готовиться к следующей войне. К сожалению, такой вывод мы не сделали в 2015 году. Тогда мы выиграли время, но не воспользовались им. РФ, напротив, использовала это время для подготовки, подчеркнул руководитель фонда.

Чмут не исключает возможности переговорного процесса в следующем году из-за позиции США и истощения сторон. Однако он предостерегает, что разные участники имеют разные цели. "Для Америки это может быть "любой ценой". Но мы не готовы платить любой ценой. И Россия может еще тянуть время", — пояснил эксперт.

По его словам, Украине следует сосредоточиться на стратегических задачах. Среди них – операции в Курской области, деятельность в Африке и вопросы теневого флота. В настоящее время внимание сосредоточено на тактических вопросах и потере отдельных позиций.

Ранее "Телеграф" также писал, может ли РФ захватить Днепр, Запорожье, Харьков и Херсон. Он объяснил свою позицию по каждому городу в отдельности.