Блогер и бизнесмен Роман Шрайк рассказал, в чем сейчас главные проблемы украинской армии

Читаю предновогодние Фейсбук-аналитики и кое-что мне в них не нравится. Слишком большая фиксация на западной помощи.

Да, мы зависим от поведения Трампа, но не так сильно, как ему бы хотелось.

По финансам нам выделили и гарантировали выделение средств так, что нам хватит на весь 2025 и на 2026 что-то останется. По сути нас залили деньгами. Тут главное, чтобы их на какую-то хе*ню не потратили.

По оружию США под финиш каденции Байдена отсыпают и еще отсыпят в январе. Отгрузок со складов Пентагона на какое-то время хватит, а то, что заказано производителям, будет приходить и в 2025, и в 2026 и даже позже.

Гендиректор немецкого Rheinmetall в недавнем интервью сказал, что они стартовали с объемов производства 70 тысяч снарядов в год, сейчас уже 700 тысяч, а скоро будет 1.4 млн.

Финансирование нашей промышленности и поставки из других стран, в первую очередь северной Европы, тоже никуда не деваются.

В общем, с оружием вопрос пока не настолько остр.

Главные наши проблемы — люди и управление войсками.

Причем они между собой жестко связаны. Недостаточно людей — затыкаются дыры первыми попавшимися подразделениями, и получается слабо управляемый винегрет на линии фронта. Лишние потери — еще сильнее боятся идти в армию.

По людям мне кажется разумной идея привлечения 20-25-летних в "беспилотные" подразделения с жесткой гарантией, что их не перебросят в пехоту или куда-то еще. Молодым легче разбираться с техникой, а расширяющимся подразделениям нужны пилоты.

В остальном все сложно, не мне вам рассказывать.

Так что главное мое пожелание на 2025 год — чтобы управление стало более качественным. Не только за счет привлечения более грамотных людей, но и как система.

Источник: пост Шрайка в Telegram