Блогер та бізнесмен Роман Шрайк розповів, у чому зараз головні проблеми української армії

Читаю передноворічні Фейсбук-аналітики й дещо мені не подобається. Занадто велика фіксація на західній допомозі.

Так, ми залежимо від поведінки Трампа, але не так сильно, як йому хотілося б.

По фінансах: нам виділили та гарантували виділення коштів так, що нам вистачить на весь 2025 і на 2026 щось залишиться. Насправді нас залили грошима. Тут головне, щоб їх на якусь хе*ню не витратили.

По зброї: США під фініш каденції Байдена відсипають та ще й відсиплють у січні. Відвантажень зі складів Пентагону на якийсь час вистачить, а те, що замовлено виробникам, приходитиме і в 2025, і в 2026 і навіть пізніше.

Гендиректор німецького Rheinmetall у недавньому інтерв’ю сказав, що вони стартували з обсягів виробництва 70 тисяч снарядів на рік, зараз уже 700 тисяч, а скоро буде 1.4 млн.

Фінансування нашої промисловості та постачання з інших країн, насамперед північної Європи, теж нікуди не подіються.

Загалом, зі зброєю питання поки що не настільки гостре.

Головні наші проблеми – люди та управління військами.

Причому між собою жорстко пов’язані. Недостатньо людей — затикаються дірки першими підрозділами, що трапилися, і виходить слабо керований вінегрет на лінії фронту. Зайві втрати — ще сильніше бояться йти в армію.

По людях мені здається розумною ідея залучення 20-25-річних до "безпілотних" підрозділів із жорсткою гарантією, що їх не перекинуть у піхоту чи кудись ще. Молодим легше розбиратися з технікою, а підрозділам потрібні пілоти.

В іншому все складно, не мені розповідати вам.

Отже, головне моє побажання на 2025 рік — щоб управління стало якіснішим. Не лише шляхом залучення грамотніших людей, а і як система.

Джерело: пост Шрайка в Telegram