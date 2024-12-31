"Новогодняя елка" от союзников: во сколько им обошлась помощь Украине (инфографика)

По итогам 2024 года волонтеры подготовили специальную инфографику

2024 год подходит к концу, а это значит, что пора подводить итоги. В данном случае стоит выяснить, сколько Украине получила военной помощи от союзников в уходящем году и в какую сумму эта помощь обошлась.

Соответствующая инфографика опубликована на Telegram-канале UA War Infographics — она выполнена в виде новогодней елки.

В данной инфографике представлены такие виды военной техники, как ПВО (Iris-T, Patriot, SAMP/T, Skynex, NASAMS), самолеты (Миг-29 и F-16), РСЗО (HIMARS), танки (Abrams, Leopard), артиллерию (M777, Zuzanna 2), БМП (Bradley) и так далее.

Больше всего помощи поставила Эстония (3,3%), на втором месте — Норвегия (2,9%), на третьем месте — Дания (2,6%). Далее следуют:

Швеция (1,7%);

Литва (1,6%);

Латвия (1,5%);

Нидерланды (1,2%);

Финляндия (1,0%);

Великобритания (0,8%);

Польша, Канада, Словакия, Европейский Союз (0,7%);

Германия и США (0,6%).

Напомним, что администрация президента США Джозефа Байдена немного более, чем за месяц до своего ухода из Белого дома, избрала другую стратегию поставки вооружения Украине. Теперь поставки максимально ускорены с целью предоставить Украине больше сил до 20 января 2025 года.

Как сообщал "Телеграф" ранее, перед тем как покинуть пост президента Байден призвал Конгресс выделить дополнительные 24 миллиарда долларов для усиления военной помощи Украине. Это позволит избежать остановки финансирования следующей президентской администрацией.