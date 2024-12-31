Уходящий год намного лучше, чем мог быть. Чего достигли ВСУ в 2024 году - Анна Маляр
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Бывшая замминистра обороны Анна Маляр рассказала о том, чего добились ВСУ в 2024 году
Уходящий год намного лучше, чем мог быть. Если бы наши военные не убили и не ранили за этот год 423 тысяч врагов и не уничтожили более 4 тысяч российских танков и еще десятки тысяч единиц другой техники и кучу военных объектов на территории РФ — тогда бы потери территории были колоссальными.
А так, в 2024 россияне заплатили самую высокую цену с начала великой войны, потому что уничтожен вражеский личный состав и техника более чем за 2022 и 2023.
В этом году почти в 4 раза увеличилось количество пораженных и уничтоженных целей противника.
В этом году остановили наступление в Харьковской области и предупредили наступление в Сумской области.
Курская операция. Это отдельная уникальная страница в истории Украины и этой войны. Наконец-то мы перенесли войну к ним.
Одним словом, наши военные сделали этот год лучше, чем он мог быть.
Негатива я тоже могу многое написать, но не буду.
Я хочу нам всем пожелать в 2025 году веры в наши силы и коллективной зрелости.
И пусть этот год наконец-то принесет нам мир!
Втайне мечтаю, что мы не зайдем на магический круг наших исторических ошибок. Ведь одной ногой мы уже в том круге стоим.
Источник: пост Маляр в Telegram.
Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.