Бывшая замминистра обороны Анна Маляр рассказала о том, чего добились ВСУ в 2024 году

Уходящий год намного лучше, чем мог быть. Если бы наши военные не убили и не ранили за этот год 423 тысяч врагов и не уничтожили более 4 тысяч российских танков и еще десятки тысяч единиц другой техники и кучу военных объектов на территории РФ — тогда бы потери территории были колоссальными.

А так, в 2024 россияне заплатили самую высокую цену с начала великой войны, потому что уничтожен вражеский личный состав и техника более чем за 2022 и 2023.

В этом году почти в 4 раза увеличилось количество пораженных и уничтоженных целей противника.

В этом году остановили наступление в Харьковской области и предупредили наступление в Сумской области.

Курская операция. Это отдельная уникальная страница в истории Украины и этой войны. Наконец-то мы перенесли войну к ним.

Одним словом, наши военные сделали этот год лучше, чем он мог быть.

Негатива я тоже могу многое написать, но не буду.

Я хочу нам всем пожелать в 2025 году веры в наши силы и коллективной зрелости.

И пусть этот год наконец-то принесет нам мир!

Втайне мечтаю, что мы не зайдем на магический круг наших исторических ошибок. Ведь одной ногой мы уже в том круге стоим.

Источник: пост Маляр в Telegram.