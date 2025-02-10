Некоторые выводы после разговора Путина и Трампа

Все-таки поговорили

Трамп провел личный телефонный разговор с Путиным. Разберем тезисно все детали, которые известны:

1. Услышали ли мы заявления о положительных результатах с российской стороны? При этом ввиду того, что обычно россияне одерживают свою победу в любом случае. Так вот, Песков отказался комментировать и сказал, что "факт разговора был". И это не может не радовать.

2. Что до звонка, что после, администрация Трампа и сам 47-й президент не изменили свои заявления и продолжили настаивать на том, что именно Россия не готова к переговорам и именно Путин теряет страну и экономику.

3. Да, Трамп продолжает говорить о "своем старом знакомом" Путине. Но он так же говорит и о Си, и в свое время говорил о "ракетчике" Киме. Поэтому это просто условное заверение типа "Я знаю, что с ним делать".

4. Очень интересно, что на фоне разговора Трамп начал более четко говорить о гарантиях безопасности для Украины как минимум о цене (сумма, условия и редкоземельные металлы). Следовательно, ему очевидно, что эта тема ключевая и без нее договоренностей не будет.

Источник — Facebook Александра Краева.