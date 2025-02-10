Давление Трампа на Россию – это иллюзия? Аналитик указал на три неприятных для Украины вещи

От заявлений Трампа мир колыхнулся, однако одних усилий США – мало.

Президент США Дональд Трамп не любит вводить санкции, поскольку считает их неэффективными. Поэтому он "воюет" торговыми пошлинами. Но поскольку у Соединенных Штатов нет большого товарооборота с Россией, то и тут надавить на РФ Белый дом не может.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. Он объяснил, что Трамп может манипулировать вопросом снятия санкций с России.

Коснувшись вопроса поставки оружия, аналитик говорит, что Трамп не будет бесплатно давать оружие Украине, а потребует, чтобы за это кто-то заплатил, например, Европа.

— Он даже приостанавливал поставки оружия Украине по программам, которые согласовывал Байден. Проверял, действительно ли деньги правильно двигаются. Возобновили поставки оружия буквально в прошлые выходные, но в рамках тех проектов, которые утверждал Байден. А это — на несколько месяцев, — говорит эксперт.

Он отмечает, что европейцы предоставляют Украине немало финансовой и военной помощи, но этого недостаточно. Киеву нужны 100 млрд долларов помощи на войну в год. У Украины нет таких своих денег. А Трамп за нее платить не будет.

Если же менять наши редкоземельные металлы на американскую помощь, то нужно время, чтобы месторождения редкоземов начали приносить прибыль.

— Либо будет выстроена схема и пойдет уже конкретно нам помощь, либо в идеале мы увидим договор с отсрочкой платежа. Такое может быть, но пока все это очень гипотетически выглядит, — говорит Валерий Клочок.

Говоря о снижении мировых цен на нефть, в результате которых Россия потеряет доходы и не сможет вести агрессивную войну против Украины, руководитель "Вежі" отметил, что одних усилий США будет мало.

— Одна Америка не откроет краник и нефть не потечет в мир — это иллюзия. Для этого нужна Саудовская Аравия. А она раньше апреля не планирует увеличивать добычу. Трамп говорит, что очень легко расконсервирует скважины, но это неправда. Потому что Байден их законсервировал своим указом, а отменить его можно только в судебном порядке. И это будет непросто, потому что в Соединенных Штатах еще работает судебная система. Заместить предложение российской нефти на мировом рынке на данном этапе нечем, — подчеркивает аналитик.

Он также добавляет, что даже Европа не хочет вводить санкции против сжиженного российского газа.

— Они выступают за восстановление транзита российского газа в Европу. Они — против приостановки поставок нефти в Европу. Они откладывают до 2026 года закупку российского алюминия (это 16-й санкционный пакет). Все хотят просто скорейшего завершения войны, — говорит эксперт.

Он отметил, что, несмотря на бездарную политику демократов в Белом доме, которая существенно нарушила стабильность на Евразийском континенте, введенные в завершение каденции Байдена санкции очень серьезно работают. Поэтому Кремль добивается их отмены. Однако это вторичные санкции и касаются стран, помогающих России. А если бы эти санкции предусматривали полный запрет на нефть — это было бы эффективнее.

— Но Трампу нужно увеличить предложение. Он сделал несколько заявлений о "торговых войнах", и цены на нефть резко пошли вверх. Мир просто пошатнулся. Если у [барреля] нефти марки Brent рост был на 0,7 доллара, то в Америке непосредственно скачок на 1,7 доллара почти был за сутки. Это очень много и это только заявление, намерение. А если бы указами были введены тарифы против Мексики и Канады… Поэтому у Трампа нет другого инструмента, кроме как [обещать России] откатить назад санкции, — подытожил Валерий Клочко.

Ранее "Телеграф" писал, что в МИД РФ начала истерика после новых санкций против России.