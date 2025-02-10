Трамп заинтересован, но... Что нужно сделать с недрами Украины до начала сотрудничества с США

Сначала нужно решить один вопрос

Заявление президента США Дональда Трампа об украинских недрах и использовании их подняло на поверхность неприятный факт. Ведь на самом деле большинство недр Украины розданы "почтенным" людям.

Об этом пишет нардеп Данил Гетманцев. По его словам, эти люди "настоль почетны", что получили недра фактически бесплатно. Но пришло время возвращать их народу.

"То есть предлагать партнерам нечего или почти нечего. Поэтому первый вопрос — это возвращение народу Украины незаконно украденных месторождений", — говорит нардеп.

Чтобы не быть голословным, он привел в пример знаменитого и мощного недродобывателя экс-министра экологии времен Виктора Януковича Николая Злочевского, который "продолжает получать значительный доход от украинских месторождений, рассекая теплые волны Средиземного моря килем своей прекрасной яхты Karianna — героини нескольких блокбастеров от украинских журналистов-расследователей".

Гетманцев говорит, что вопрос возвращения Украине в собственность недр поднимался много раз, но всегда глох "в наших властных кабинетах".

"Скажем прямо — Злочевский наиболее одиозный, но точно не исключение, ведь кража недр — дело "чести" каждого уважающего себя олигарха прошлых времен. Поэтому, первым вопросом — есть вопрос ревизии всех месторождений полезных ископаемых и возвращение их народу. И скажем прямо — его надо решать независимо от интересов США или других партнеров. Это наше дело и интерес народа", — отмечает нардеп.

По мнению Гетманцева, возможно, после решения этого целесообразно будет передать определенные недра иностранным инвесторам стран-партнеров, но точно без льгот. Использование полезных ископаемых Украины должно происходить со справедливой частью стоимости добытого и перерабатывать полученное лучше на нашей территории.

"Поэтому начинаем с ревизии и аудита. Готовлю соответствующее обращение на СНБО. Это точно вопрос нацбезопасности", — резюмировал Гетманцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина может получить от США за редкоземельные металлы.