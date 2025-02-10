Деякі висновки після розмови Путіна і Трампа

Все-таки поговорили

Трамп провів особисту телефонну розмову з Путіним. Розберемо тезово усі деталі, які відомі:

1. Чи почули ми заяви про позитивні результати з російської сторони? При цьому зважаючи на те, що зазвичай росіяни роблять свою перемогу в будь-якому випадку. Так от, Пєсков відмовився коментувати та сказав, що "факт розмови був". І це не може не радувати.

2. Що до дзвінка, що після, адміністрація Трампа і сам 47-й президент не змінили свої заяви та продовжили наполягати на тому, що саме Росія не готова до переговорів і саме Путін губить країну та економіку.

3. Так, Трамп продовжує говорити про "свого старого знайомого" Путіна. Але він так само говорить і про Сі, і свого часу говорив про "ракетчика" Кіма. Тому це просто умовне завірення на кшталт "Я знаю, що з ним робити".

4. Дуже цікаво, що на фоні розмови Трамп почав чіткіше говорити про гарантії безпеки для України, як мінімум, про ціну (сума, умови та рідкоземельні метали). Отже, для нього очевидно, що ця тема ключова і без неї домовленостей не буде.

Джерело — Facebook Олександра Краєва.