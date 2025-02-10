Большой сайт недвижимости? Трамп заявил о желании купить Сектор Газа

Президент США положил глаз на еще один регион

Новоизбранный президент США Дональд Трамп нацелился не только на Панамский канал или Гренландию. Недавно он сделал резонансное заявление по поводу будущего Сектора Газы.

Во время полета на борту Air Force One в Новый Орлеан политик заявил о намерениях "купить и владеть" опустошенным войной анклавом. Об этом пишет Аljazeera.

По словам Трампа, Сектор Газа следует рассматривать как "большой объект недвижимости". Он предложил привлечь страны Ближнего Востока к восстановлению территории. "Мы можем передать его другим государствам на Ближнем Востоке, чтобы они построили его части при нашей поддержке", – подчеркнул Трамп.

Американский политик подчеркнул необходимость предотвратить возвращение ХАМАС в регион. "Это место под снос", — отметил он, добавив, что перемещенные палестинцы предпочли бы не возвращаться в Газу при наличии альтернативы.

Где расположен Сектор Газы на карте мира

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрительно отреагировал на предложение Трампа, назвав его "революционным, творческим видением". На заседании кабинета министров он подчеркнул, что такой подход "открывает многие возможности" и может "обеспечить безопасность Израиля для поколений".

Впрочем, представители ХАМАС подвергли резкой критике заявления Трампа. Член политического бюро организации Иззат Аль-Ришк назвал предложение "абсурдным". "Газа – это не собственность, которую можно купить или продать, она является неотъемлемой частью нашей оккупированной палестинской земли", – подчеркнул он.

По данным ООН, в результате военных действий между Израилем и ХАМАС 90% жителей Газы были вынуждены покинуть свои дома, многим пришлось переезжать несколько раз.

Ранее "Телеграф" также писал, зачем Трампу Гренландия. Целями этого является расширение сферы влияния Америки в Западном полушарии и "закрепление своего наследия". Однако вряд ли он применит военную силу для этого.