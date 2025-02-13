Украинский правозащитник, глава организации "Центр гражданских свобод" рассказала, чего ждать дальше

С учетом всего того, что несется, становится очевидным, что взрослые в комнате – это будем мы с вами. Так что совсем нелишним себе напомнить:

Три года назад Путин и наши международные партнеры оценивали способность государственных институций держать удар и давали нам силы несколько дней. Но когда обычные люди последовали за этими государственными институтами, то расстановка сил резко изменилась. Нам третий год удается противостоять всей мощности российской военной машины, и только поэтому мы вошли в мировую историю;

Нам сложно оценить, потому что мы внутри процессов, но украинцы демонстрируют большую стойкость и выносливость, чем они сами себе думают. Мы не совершенны, но сложно сказать, кто бы справился лучше. Когда во время постоянных обстрелов и отключений электроэнергии в Украине работают банки, университеты, театры и кофейни, то в некоторых развитых демократиях все останавливается, когда просто идет снег;

Мы добыли в борьбе себе субъектность и вписали Украину в ментальную карту мира очень дорогой ценой. Мы много раз в нашей истории доказывали, что украинцам важны свобода и собственное достоинство. В нашем прошлом за нами стоит армия наших предков. Наше будущее не просто неизвестно, оно также никем заранее не написано. Так кто бы себе что ни думал, надо упорно продолжать за него бороться.

Ибо надежда – это не уверенность, что все будет хорошо, но глубоко убежден, что все наши усилия имеют смысл.

Источник: пост Александры Матвийчук в Facebook.