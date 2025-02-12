Россия полным ходом готовится к войне с НАТО: датская разведка назвала три сценария противостояния

Уровень реальной военной угрозы со стороны РФ зависит от того, как дальше будет развиваться война в Украине

Российский режим, несмотря на войну в Украине, активно перевооружается и готовится к новой войне. Если НАТО не станет перевооружаться и наращивать свои силы сейчас, то через несколько лет Альянсу придется воевать с Кремлем, готовым к новому вторжению, но на этот раз в Европу.

Об этом говорится в отчете, опубликованном Главным управлением разведки Министерства обороны Дании. Отчет не секретный и посвящен оценке угрозы со стороны российского режима на ближайшие годы.

Пока угрозы нападения РФ на Альянс нет, однако с каждым годом опасность будет расти. С 2022 года после поражений в Украине Россия начала перестройку и реформирование армии, а в 2024 году занималась интенсивным перевооружением, чтобы подготовиться к возможной войне с НАТО. Российский режим имеет материальную и финансовую поддержку Китая, а союзные диктаторские режимы в Северной Корее и Иране помогают россиянам поставками вооружения и живой силы.

"Россия видит себя в конфликте с Западом и готовится к войне против НАТО. Это не означает, что принято решение о начале войны, но Россия вооружается и развивает потенциал для принятия такого решения", — говорится в отчете.

Сейчас Россия пытается избегать прямой эскалации, чтобы не активировать 5 статью Устава НАТО. Однако наглость и аппетиты Кремля могут возрасти, если он выйдет победителем войны в Украине. Возможно, Россия решится на региональную войну против одной или нескольких стран Европы, если НАТО будет слабым, а США не поддержат Альянс в противостоянии агрессии.

Датская разведка подчеркивает, что уровень реальной военной угрозы со стороны РФ зависит от того, как дальше будет развиваться война в Украине. Россия не в состоянии воевать сразу против Украины и стран НАТО, но когда война остановится, Кремль сможет высвободить значительные военные ресурсы, особенно если с него начнут снимать санкции. Разведка приводит три возможных сценария предстоящей войны:

Через шесть месяцев после прекращения боевых действий в Украине РФ будет способна вести локальную войну в одной из соседних стран;

после прекращения боевых действий в Украине РФ будет способна вести локальную войну в одной из соседних стран; Приблизительно через два года она будет представлять реальную угрозу одной или нескольким странам НАТО, то есть будет готова к региональной войне против нескольких государств в регионе Балтийского моря;

она будет представлять реальную угрозу одной или нескольким странам НАТО, то есть будет готова к региональной войне против нескольких государств в регионе Балтийского моря; Приблизительно через пять лет Москва может быть готова к широкомасштабной войне на европейском континенте без участия США.

Отметим, СМИ пишут, что западные страны должны продолжить поддержку Украины любой ценой, поскольку в случае ее прекращения они вскоре столкнутся с большей и более страшной войной. Путин уже ведет необъявленную войну против западных стран – инциденты с кабелями на Балтике, остановленный британской подлодкой российский шпионский корабль, и другие подобные инциденты фактически являются первыми боями этой необъявленной войны.

Как ранее писал "Телеграф", западные страны испытывают большую проблему. Там долгое время считали качество ключевым параметром при создании военной техники и подготовке армии. Однако война России против Украины показала, что эта стратегия будет нежизнеспособна в случае любого масштабного противостояния.