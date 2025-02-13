"Трамп сдает Украину": Европа шокирована разговором президента США с Путиным

США и Россия не контактировали между собой с февраля 2022 года, когда в Украине началась война

Президент США Дональд Трамп одним телефонным звонком российскому правителю Владимиру Путину 12 февраля свел на нет многолетние усилия США изолировать жителя Кремля и перечеркнул всю политику Вашингтона в Украине. Похоже, что Трамп планирует просто "сдать" Украину Путину.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Европейские лидеры выразили, мягко говоря, обеспокоенность действиями Трампа и его заявлениями о "немедленных переговорах" и взаимных визитах.

США и Россия не общались между собой с февраля 2022 года, когда российский режим начал полномасштабное вторжение в Украину. Вашингтон поддерживал Украину в войне, однако сейчас все указывает на то, что Трамп может предать Киев.

"Сейчас все это быстро меняется. Европейские лидеры, которые при Байдене были в целом солидарны с Вашингтоном, были ошеломлены, узнав об этом звонке, а некоторые из них заявили, что он, похоже, сигнализирует о том, что Трамп сдает Украину", — отмечает издание.

Трамп, в частности, скептически относится к оказанию Украине помощи и пытается взыскать компенсацию за это, например, в виде доступа к минеральным богатствам Украины. Министр финансов США Скотт Бессент 12 февраля прибыл в Киев, чтобы вынюхать, какую выгоду США могут извлечь из Украины. Параллельно с этим Трамп в обход им же назначенного Кита Келлога поручил работать над завершением войны в Украине своему давнему другу, бизнесмену-застройщику Стиву Виткоффу.

Издание подчеркивает, что сейчас нет никаких гарантий, что усилия Трампа приведут к реальному успеху в завершении войны – разве что Трамп заставит Украину пойти на любые кремлевские условия. Президент Украины Владимир Зеленский требовал деоккупации всех украинских территорий, захваченных россиянами. Администрация Джозефа Байдена поддерживала эту идею, но не Трамп.

Масла в огонь отчаяния и беспокойства подлил новый министр обороны США Пиг Хегсет, который 12 февраля на заседании "Рамштайна" исключил возвращение Украины на границы 2014 года. Фактически, резюмирует издание, что США теряют рычаги влияния на Россию до того, как переговоры реально начнутся.

Отметим, что 12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, а до этого он провел аналогичный разговор с Владимиром Путиным. В Белом доме отметили, что контакты Трампа с Путиным и Зеленским были "очень положительными" и что президент России, как и президент Украины, хочет мира. При этом Трамп сделал ряд неприемлемых заявлений по Украине, в частности, сказал, что Украина не вернется к границам 2014 года, а также заявил, что членом НАТО она не станет.

В ответ на заявления американского президента министры иностранных дел Украины, Франции, Великобритании, Испании, Италии, Польши, Германии и Европейского Союза выдвинули Трампу общее требование предоставить Украине действенные гарантии безопасности, а также обеспечить место для Киева и Европы за переговорным столом.