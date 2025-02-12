Сначала Россия, а потом Украина? Трамп прокомментировал разговор с Зеленским

Оба президента сошлись на том, что войну нужно закончить

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским — до этого он провел аналогичный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

О подробностях разговора он написал на странице в социальной сети Truth Social. Он подчеркнул: Зеленский и украинцы хотят мира. В то же время, по словам Трампа, Путин тоже якобы хочет заключение мира и прекратить войну.

По словам Трампа, его разговор з Зеленским прошел очень хорошо. Он отметил, что в пятницу, 14 февраля, запланирована встреча в Мюнхене. Американскую делегацию там представят вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио.

"Я надеюсь, что результаты этой встречи будут положительными", — заявил президент США.

Трамп добавил: пора остановить войну, смерти и разрушения. Все это он назвал "нелепостью".

"Да благословит Господь народ России и Украины!", — написал Трамп. Примечательно, что в посте указано "не народы", поскольку речь идет о двух независимых государствах двух разных народов, а именно "народ".

Также примечательно, что Трамп в последнем предложении первым упомянул о России, а не об Украине.

Напомним, Дональд Трамп якобы договорился с Путиным работать вместе, очень тесно, в частности посещать страны друг друга. В его разговоре было и то, что команды немедленно начнут переговоры.

Как сообщал "Телеграф" ранее, новый министр обороны США Пит Хегсет не считает реалистичным сценарием вступление Украины в НАТО и выход на границы до 24 февраля 2022 года.