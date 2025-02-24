Известный украинский публицист и общественный деятель Валерий Пекар определяет фундаментальные принципы национальной выживания в условиях войны

Украинский год начинается в феврале уже 11 лет подряд. В эти холодные февральские дни 11 лет назад украинский народ доказал свою субъектность — способность сделать выбор и готовность защитить его, даже если все обстоятельства, весь мир против. В эти холодные февральские дни 3 года назад украинский народ еще раз и в гораздо более сложных и страшных условиях доказал то же самое, и снова все обстоятельства и весь мир были против. Никто не давал нам шанса. Но сейчас уже три года, как украинский народ противостоит второй армии мира, попыткам расколоть общество, попыткам доказать бессмысленность борьбы и отказать нам в праве определять собственную судьбу. Нам помогает опыт ХХ века — уроки прошлых ошибок и понимание, что другой выбор гарантирует нам не жизнь, а смерть. Наши предки стояли и в более сложных условиях, не имея шансов, а мы сейчас имеем шансы на победу, хотя истощение недооценивает и обесценивает их. Как сказал старый бандеровец в известном анекдоте, с тех пор вы, ребята, неплохо продвинулись.

Здесь стоит напомнить несколько простых вещей.

1. Только украинское государство гарантирует выживание украинского народа — идентичное и культурное, а для подавляющего большинства из нас даже и физическое.

2. В этом мире украинский народ и украинское государство никому не нужны, кроме нас самих. Союзники могут быть только временные и только на основе общих интересов.

3. Общие интересы у нас сейчас есть со значительной частью мира, хотя и не все это осознают. Это увеличивает наши шансы.

4. Сейчас приоритет только один — выжить и выстоять. Разбираться, кто что не так сделал или сказал, будем потом.

5. Нас не смогли за три года завалить военной силой, поэтому сейчас приоритетом будет завалить нас через внутренний раздор. Здесь наша самая большая уязвимость.

6. Каждый и каждая из нас может делать вклад в украинскую победу. Но даже если не можете — пожалуйста, не делайте вклада в украинское поражение. Не расаространяйте российскую пропаганду, даже если очень хочется.

7. Мы горизонтальное сетевое общество свободных людей. В этом наша сила. Цените это, лелейте, развивайте.

Источник — пост Валерий Пекарь в Фейсбук.