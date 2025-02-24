Відомий український публіцист та громадський діяч Валерій Пекар окреслює фундаментальні принципи національного виживання в умовах війни

Український рік починається в лютому вже 11 років поспіль. В ці холодні лютневі дні 11 років тому український народ довів свою суб'єктність — здатність зробити вибір і готовність захистити його, навіть якщо всі обставини, весь світ проти. В ці холодні лютневі дні 3 роки тому український народ ще раз і в набагато складніших і страшніших умовах довів те саме, і знову всі обставини і весь світ були проти. Ніхто не давав нам шансу. Але нині вже три роки, як український народ протистоїть другій армії світу, спробам розколоти суспільство, спробам довести безглуздість боротьби та відмовити нам у праві визначати власну долю. Нам допомагає досвід ХХ сторіччя — уроки минулих помилок і розуміння, що інший вибір гарантує нам не життя, а смерть. Наші предки стояли й у складніших умовах, не маючи шансів, а ми нині маємо шанси на перемогу, хоча виснаження недооцінює й знецінює їх. Як сказав старий бандерівець у відомому анекдоті, з того часу ви, хлопці, непогано просунулися.

Тут варто нагадати кілька простих речей.

1. Лише українська держава гарантує виживання українського народу — ідентичнісне й культурне, а для переважної більшості з нас навіть і фізичне.

2. В цьому світі український народ й українська держава нікому не потрібні, окрім нас самих. Союзники можуть бути лише тимчасові й лише на основі спільних інтересів.

3. Спільні інтереси у нас нині є зі значною частиною світу, хоча й не всі це усвідомлюють. Це збільшує наші шанси.

4. Зараз пріоритет лише один — вижити й вистояти. Розбиратися, хто що не так зробив чи сказав, будемо потім.

5. Нас не змогли за три роки завалити військовою силою, тож зараз пріоритетом буде завалити нас через внутрішній розбрат. Тут наша найбільша вразливість.

6. Кожен і кожна з нас може робити внесок в українську перемогу. Але навіть якщо не можете — будь ласка, не робіть внеску в українську поразку. Не поширюйте російську пропаганду, навіть якщо дуже хочеться.

7. Ми горизонтальне мережеве суспільство вільних людей. В цьому наша сила. Цінуймо це, плекаймо, розвиваймо.

Джерело — допис Валерій Пекар у Фейсбук.