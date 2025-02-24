Россия изувечила Бучу, Ирпень и другие города под Киевом в 2022 году. Что с ними сейчас (фото)

За три года после освобождения от российской оккупации Киевская область смогла не только залечить раны войны, но и модернизировать критическую инфраструктуру и отстроить разрушенное жилье

Россия начала полномасштабную войну три года назад, а именно 24 февраля 2022 года. В первые дни россияне зашли в Киевскую область, где наделали много бед, разбив танками и артиллерией дома, парки, дороги.

"Телеграф" рассказал, как с того момента восстановили города под Киевом. Стоит отметить, что в результате боевых действий вокруг столицы в феврале-марте 2022 года на Киевщине зафиксированы разрушения в 46 из 69 территориальных общин. Критические разрушения нанесены в Бучанской, Ирпенской, Гостомельской, Бородянской, Макаровской, Великодимерской и Песковской территориальных громадах.

По состоянию на 2024 год область восстановила полностью или частично с обеспечением жизнедеятельности почти 17,5 тыс. объектов. В первую очередь восстанавливают жилые дома и социальную инфраструктуру.

Буча – не город трагедии, а успеха

27 февраля 2022 года. Буча, улица Вокзальная. Именно по ней тридцатикилометровая колонна российской техники шла через весь город в Ирпень, а оттуда — планировала идти на Киев, чтобы "взять его за 3 дня". Тогда этой колонне сначала помешали добровольцы из Бучи, впоследствии ее уничтожили Вооруженные силы Украины из "Байрактара".

Фото первого боя в Буче тогда шокировали весь мир. Местные жители, которые жили на этой улице, были шокированы не меньше. Во время того боя они сидели по подвалам и погребах, а когда все стихло, то не все смогли увидеть свои дома целыми. В общем Буча провела в оккупации 33 дня.

В 2023 году Вокзальную в Буче восстановили. Американская некоммерческая организация совместно с партнерами и властями отремонтировали дома. Некоторые из них отремонтировали с нуля. Кроме того, в результате активных боевых действий российские войска разрушили и большинство инфраструктуры: электроопоры, коммуникации, дорожное покрытие — все это также отстроили благотворители совместно с городскими властями.

Улица Вокзальная в Буче "до" и "после" нашествия русской орды

На днях стало известно, что в городе завершают восстановление одного из домов, который был поврежден в начале полномасштабного российского вторжения.

Отмечается, что в жилой дом на ул. Яблунская, 17 попали российские боеприпасы. Сооружение получило значительные повреждения. Основные разрушения были во втором и третьем подъездах на 7-9 этажах. Всего было повреждено 10 квартир, окна, двери, лестницы и кровля. Сейчас в доме:

смонтировали новые окна и балконы

обустроили новую кровлю и утеплили фасад

утеплили пол первого этажа со стороны подвала и потолок девятого этажа

установили молниезащиту

усилили несущие стены металлическими конструкциями

выполнили новые монолитные плиты перекрытия.

В поврежденных квартирах строители смонтировали межкомнатные перегородки, выполнили стяжку пола, завершили прокладывать кабельные трассы, установили электрощиты, в санузлах выложили новую плитку, установили радиаторы, продолжается их подключение к системе дома.

Также заменили канализацию в подвале, начали заменять сети водоснабжения и капитальный ремонт лифтов во всех 4-х подъездах. Возле дома восстановили места общего пользования и оградили зеленые зоны.

Местные власти заявляли, что хотят видеть будущую Бучу не местом трагедии, а местом украинского успеха. При этом там отмечали, что Буча сейчас — это своего рода музей военных преступлений.

Несмотря на большие масштабы разрушения, город понемногу приобретает прежний вид — зеленый городок с красивой инфраструктурой и добрыми людьми.

Буча восстанавливается не только за деньги государства, но и за донорские взносы стран-союзниц Украины. Также в Буче хотят построить индустриальный парк Bucha Techno Garden. С этим поможет корейская государственная компания K-water.

Восстановление Ирпеня

Ирпень располагается в пригороде Киева, поэтому в начале полномасштабной вооруженной агрессии РФ был частично оккупирован и стал серой зоной, где велись бои. Многие жители успели эвакуироваться в первый день, еще часть проходила под взорванным мостом через реку Ирпень, а были и те, кто остался в городе, в частности в оккупированной части. Они не имели электричества, связи, воды и были вынуждены прятаться в подвалах, пока оккупанты грабили их квартиры. После освобождения Ирпеня 28 марта 2022 года туда начали ездить различные медиа, иностранные делегации, чтобы собственными глазами увидеть, что после себя оставляет "русский мир": смерть и разрушения. За первый месяц полномасштабного вторжения в Ирпене пострадало 70 % инфраструктуры.

Взорванный мост через реку Ирпень 25 февраля 2022 года остановил движение оккупантов на Киев, но сделал невозможным выезд людей из Бучи, Ворзеля, Гостомеля, где шли боевые действия.

После того как украинские защитники отогнали оккупантов из-под Киева, рядом с разрушенным мостом быстро построили неширокий временный мост-насыпь, который сделал возможным движение транспорта, чтобы перевозить оружие, медицину, еду и люди могли возвращаться. А одновременно приняли решение возле разрушенной части построить полноценный мост вроде того, что был до разрушения.

Некоторые из поврежденных домов оказались пригодными к восстановлению. В одни — жители уже вернулись. Другие — еще надо готовить к повторному заселению. Одно из зданий получившее вторую жизнь — это "Титан". Знаменитая 18-этажка, одна из самых высоких в Ирпене.

В "Титан" было 10 прямых попаданий. К счастью, все жители к тому времени уже выехали.

На ремонт огромного дома ушло 20 миллионов гривен. 2 — собрали сами жители. Остальные — от власти, меценатов и просто неравнодушных которые помогали донатами.

В Ирпене восстановили большую часть частного сектора, разрушенного россиянами. На участке напротив ЖК "Ирпенские липки" возводят новые дома.

Восстановление Гостомеля

Одним из наиболее пострадавших населенных пунктов Киевщины стал Гостомель. Насчитывается более 3000 зданий, которые в той или иной степени были повреждены во время российского наступления.

До войны в Гостомельской общине, к которой относятся также Горенка, Мощун и Озера, проживало около 30-35 тысяч человек.

Жители многоэтажки за свой счет восстановили фасад своего поврежденного российскими обстрелами дома. Дом в жилом комплексе "Покровский", расположенный в километре от аэродрома "Антонов" пострадал во время российской оккупации Киевщины весной 2022 года.

Российские военные ходили по квартирам и выгоняли оттуда людей, которые не успели уехать, и воровали их имущество. Когда после деоккупации Киевщины люди начали возвращаться, то застали не только обстрелянный дом, но и выбитые двери квартир, грязь и мусор.

Восстановили и центральный стадион, который пострадал во время российской оккупации. Дать второе дыхание стадиону удалось благодаря поддержке футбольного клуба "Бавария" (Мюнхен) и Баварской промышленной ассоциации при содействии Посольства Украины в Германии.

Также на улице Остромирской, 67 восстановили многоквартирный дом, который был разрушен. Весной 2022 года дом получил масштабные повреждения: была разрушена крыша, перекрытия, несущие стены, перегородки и кровля.

Также были полностью выведены из строя инженерные сети и все 16 квартир стали непригодными для проживания. Работы по восстановлению выполнили за счет Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Его полностью восстановили в конце 2024 года.

Также была восстановлена поврежденная амбулатория. В здании были повреждены окна и фасад, разрушены внутренние помещения: кабинеты врачей и административного персонала. Кроме того, было похищено медицинское оборудование.

В Гостомеле к началу 2025 года уже восстановлено 1950 жилых домов — почти две трети поврежденных жилищ общины.

Восстановление Бородянки

Бородянский профессиональный аграрный лицей в результате обстрелов российских войск претерпел значительные разрушения, но в образовательном учреждении уже почти завершили восстановительные работы.

Во время российской оккупации Бородянки в аграрном лицее были значительно повреждены окна учебного и лабораторного корпусов, в корпусе быта и в общежитии. Российские оккупанты повредили стадион, спортивную площадку и теплицы, полностью разрушили систему отопления.

Также Литва помогла восстановить разрушенную во время оккупации школу в Бородянке.

Бородянский лицей №1 был почти полностью разрушен российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения.

Обновленная школа получила новое название "Литовско-Украинский лицей №1" и уже готова принять 700 учеников. В рамках проекта также было построено уникальное автономное подземное укрытие, которое может одновременно вместить до 800 человек и оборудовано лифтом.

Также восстановили детский сад "Пиноккио", поврежденный авиабомбами в начале полномасштабной войны. До войны заведение посещали 132 ребенка. Во время российских атак в подвале детсада скрывались местные жители. 1 марта 2022 года обломки авиабомбы повредили фасад здания, взрывная волна выбила окна, двери, разрушила межкомнатные перегородки и уничтожила имущество.

За счет UNITED24 восстановили многоквартирный дом на улице Центральная, 306, который весной 2022 года повредили россияне. До полномасштабного вторжения в здании проживали 150 человек.

В доме специалисты провели следующие работы:

отремонтировали кровлю, вентиляционные шахты и балконы;

установили окна;

заменили входные и частично внутренние двери;

восстановили системы электроснабжения, водоснабжения и канализации.

Также на улице Семашко, 2, открыли девятиэтажный дом, восстановленный на средства инициативы UNITED24. Жители этого дома, который подвергся значительным разрушениям во время российских обстрелов в марте 2022 года, теперь могут вернуться в собственные дома.

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