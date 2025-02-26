Бизнесмен и популярный блогер в шутку описал "Соглашение об ископаемых"

Итоговое соглашение об полезных ископаемых напоминает старый анекдот.

Встречаются два новых русских.

- Купишь вагон мармелада за миллион долларов?

- А давай!

Они ударили по рукам, и первый пошел искать вагон мармелада, а второй — миллион долларов.

Только немного по-другому:

- Меняю полезные ископаемые на гарантии безопасности.

- У меня нет для тебя гарантий безопасности.

- (шепотом) А у меня рентабельных месторождений.

- Что?

- Что?

- Давай мне половину разрабатываемых месторождений.

- Лучше половину доходов с гипотетических новых засунем в общий фонд.

- А долг в 500 миллиардов как выплатишь?

- Согласен выплатить 0 долларов, и я тебе ничего не должен.

- По рукам.

Источник – пост Романа Шрайка в Телеграм.