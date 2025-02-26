Итоговое "Соглашение об полезных ископаемых" напоминает старый анекдот - Роман Шрайк
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Бизнесмен и популярный блогер в шутку описал "Соглашение об ископаемых"
Итоговое соглашение об полезных ископаемых напоминает старый анекдот.
Встречаются два новых русских.
- Купишь вагон мармелада за миллион долларов?
- А давай!
Они ударили по рукам, и первый пошел искать вагон мармелада, а второй — миллион долларов.
Только немного по-другому:
- Меняю полезные ископаемые на гарантии безопасности.
- У меня нет для тебя гарантий безопасности.
- (шепотом) А у меня рентабельных месторождений.
- Что?
- Что?
- Давай мне половину разрабатываемых месторождений.
- Лучше половину доходов с гипотетических новых засунем в общий фонд.
- А долг в 500 миллиардов как выплатишь?
- Согласен выплатить 0 долларов, и я тебе ничего не должен.
- По рукам.
Источник – пост Романа Шрайка в Телеграм.
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