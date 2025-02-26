Полный текст "Соглашения об ископаемых" между Украиной и США

Документ удалось сформулировать в виде, который не потребует ратификации в ВР

Украина и США завершили работу над соглашением о сотрудничестве в сфере редкоземельных ископаемых, которое предусматривает создание инвестиционного фонда для восстановления нашей страны. Денис Шмыгаль, который также сообщил о том, что есть договоренность с США отметил, что главное воплотить ключевое условие Украины — упомянуть в соглашении о связи с гарантиями безопасности.

"Европейская правда" опубликовала финальный текст договора. Издание сообщает, что потенциально еще возможно внесение точечных изменений, но основные положения уже согласованы

Ожидается, что соглашение будет подписано во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон. Это может произойти в пятницу, 28 февраля.

Двухстороннее соглашение об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Соединенные Штаты Америки оказали значительную финансовую и материальную поддержку Украине с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года;

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что американский народ желает инвестировать вместе с Украиной в свободную, суверенную и безопасную Украину;

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Соединенные Штаты Америки и Украина стремятся к длительному миру в Украине и длительному партнерству между их двумя народами и правительствами;

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Соединенные Штаты Америки и Украина признают вклад, который сделала Украина в укрепление международного мира и безопасности, добровольно отказавшись от третьего по величине в мире арсенала ядерного оружия;

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Соединенные Штаты Америки и Украина желают обеспечить, чтобы те государства и другие лица, которые действовали враждебно против Украины в конфликте, не получили выгоды от восстановления Украины после прихода длительного мира;

СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ТЕПЕРЬ Правительство Соединенных Штатов Америки и Правительство Украины (каждый из которых — "Участник") заключают настоящее Двустороннее соглашение об установлении правил и условий Инвестиционного фонда восстановления с целью углубления партнерства между Соединенными Штатами Америки и Украиной, как изложено в настоящем документе.

Правительства Украины и Соединенных Штатов Америки с целью достижения длительного мира в Украине намерены создать Инвестиционный фонд восстановления (Фонд), создав партнерство в Фонде через совместную собственность, которая будет далее определена Соглашением о Фонде. Совместная собственность будет учитывать фактические взносы Участников, как определено в разделах 3 и 4. Управление Фондом будет осуществляться совместно представителями Правительства Украины и Правительства Соединенных Штатов Америки. Более детальные условия относительно управления и деятельности Фонда будут изложены в дальнейшем соглашении (Соглашение о Фонде), которое будет согласовано в переговорах сразу после заключения этого Двустороннего соглашения. Максимальный процент владения собственным капиталом и финансовыми интересами Фонда, который будет принадлежать Правительству Соединенных Штатов Америки, а также полномочия представителей Правительства Соединенных Штатов Америки по принятию решений, будут в пределах, разрешенных действующим законодательством Соединенных Штатов Америки. Ни один из Участников не будет продавать, передавать или иным образом прямо или косвенно отчуждать любую часть своей доли в Фонде без предварительного письменного согласия другого Участника. Фонд будет собирать и реинвестировать доходы, которые вносятся в Фонд, за вычетом расходов, понесенных Фондом, и зарабатывать доход от будущей монетизации всех соответствующих природно-ресурсных активов, находящихся в государственной собственности Украины (независимо от того, находятся ли они в прямой или косвенной государственной собственности Украины), как определено в разделе 3. Правительство Украины будет вносить в Фонд 50% всех поступлений, полученных от будущей монетизации всех соответствующих природно-ресурсных активов, находящихся в государственной собственности Украины (независимо от того, находятся ли они в прямой или косвенной государственной собственности Украины), определенных как месторождения полезных ископаемых, углеводородов, нефти, природного газа и других добывающих материалов и другая инфраструктура, соответствующие природно-ресурсным активам (таким, как терминалы сжиженного природного газа и портовая инфраструктура) с согласия обоих Участников, как может быть дополнительно описано в Соглашении о Фонде. Во избежание сомнений, такие будущие источники поступлений не включают нынешние источники поступлений, которые уже входят в состав общих доходов бюджета Украины. Временные рамки, объем и стабильность взносов будут определены далее в Соглашении о Фонде. По своему усмотрению Фонд может зачислять или возвращать Правительству Украины фактические расходы, понесенные по вновь созданным проектам, от которых Фонд получает доходы. Взносы, сделанные в Фонд, будут реинвестироваться по крайней мере раз в год в Украине с целью содействия безопасности, защите и процветанию Украины, что будет дополнительно определено в Соглашении о Фонде. Соглашение о Фонде также будет иметь положения о будущих дивидендах. Взносы, сделанные в Фонд, будут реинвестироваться по крайней мере раз в год в Украине с целью содействия безопасности, защите и процветанию Украины, что будет дополнительно определено в Соглашении о Фонде. В соответствии с действующим законодательством Соединенных Штатов Америки, Правительство Соединенных Штатов Америки будет поддерживать долгосрочные финансовые обязательства для развития стабильной и экономически процветающей Украины. Дальнейшие взносы могут состоять из средств, финансовых инструментов и других материальных и нематериальных активов, критически важных для восстановления Украины. Инвестиционный процесс Фонда будет разработан таким образом, чтобы инвестировать в проекты в Украине и привлекать инвестиции для увеличения развития, обработки и монетизации всех государственных и частных активов, включая следующее, и не только это: месторождения полезных ископаемых, углеводородов, нефти, природного газа и других добывающих материалов, инфраструктуру, порты и государственные предприятия, как может быть дополнительно описано в Соглашении о Фонде. Правительство Соединенных Штатов Америки и Правительство Украины намерены, чтобы инвестиционный процесс приводил к созданию возможностей для распределения дополнительных средств и большего реинвестирования для обеспечения достаточного поступления капитала для восстановления Украины, как будет определено в Соглашении о Фонде. Участники оставляют за собой право предпринимать необходимые действия для защиты и максимизации ценности своих экономических интересов в Фонде. Соглашение о Фонде будет включать надлежащие заявления и гарантии, в том числе необходимые для обеспечения того, чтобы любые обязательства, которые Правительство Украины может иметь перед третьими сторонами, или такие обязательства, которые оно может взять на себя в будущем, не вызывали продажу, перемещение, передачу, залог или другие обременения взносов Правительства Украины в Фонд, или активов, от которых происходят такие взносы, или распоряжение средствами со стороны Фонда. При разработке Соглашения о Фонде Участники будут стремиться избегать конфликтов с обязательствами Украины в рамках ее вступления в Европейский Союз или ее обязательствами по договоренностям с международными финансовыми организациями и другими официальными кредиторами. Соглашение о Фонде будет предусматривать, среди прочего, признание того, что как само Соглашение о Фонде, так и деятельность, предусмотренная в нем, имеют коммерческий характер. Соглашение о Фонде будет подлежать ратификации Парламентом Украины в соответствии с Законом Украины "О международных договорах Украины". В Соглашении о Фонде будет уделено особое внимание механизмам контроля, которые сделают невозможным ослабление, нарушение или обход санкций и других ограничительных мер. Текст Соглашения о Фонде будет безотлагательно разработан рабочими группами под председательством уполномоченных представителей Правительства Украины и Правительства Соединенных Штатов Америки. Контактными лицами, ответственными за подготовку Соглашения о Фонде на основе этого Двустороннего соглашения, являются: от Правительства Соединенных Штатов Америки: Министерство финансов; от Правительства Украины: Министерство финансов и Министерство экономики. Это Двустороннее соглашение и Соглашение о Фонде будут составлять неотъемлемые элементы архитектуры двусторонних и многосторонних соглашений, а также конкретные шаги для установления длительного мира, укрепления экономически безопасной устойчивости и отражения целей, определенных в преамбуле этого Двустороннего соглашения. Правительство Соединенных Штатов Америки поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания прочного мира. Участники будут пытаться определить любые необходимые шаги для защиты взаимных инвестиций, как определено в Соглашении о Фонде. Это Двустороннее соглашение является обязательным для выполнения и будет выполняться каждым Участником в соответствии с их внутренними процедурами. Правительство Соединенных Штатов Америки и Правительство Украины обязуются немедленно приступить к проведению переговоров по Соглашению о Фонде.

Подписаны на английском и украинском языках, оба текста равно аутентичными.