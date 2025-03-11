Блогер, военный журналист и писатель Серж Марко о плане Трампа по Украине и единстве украинцев

Уважаемые украинцы.

Я понимаю ваше желание возвращения в стадию "как при Байдене". Хотя тогда тоже было много вопросов. И то, что вы живо обсуждаете падение фондового рынка, митинги против Трампа и прочее, в надежде, что эти события заставят его свернуть с курса — вы ошибаетесь.

Трамп уже сделал большинство из своего плана. Он хакнул все!!! исполнительные и законодательные университеты. И поддержка его не так упала, как бы вам хотелось. У него пророссийская команда со сложившимся пророссийским нарративом. И окно возможностей у него очень большое. Как минимум до 2026 года, когда будут выборы в Сенат, где деструктивная политика может дать козырям в руки оппозиции. Если до этого периода еще будет оппозиция. В чем есть сомнения.

Трамп не заключит справедливый мир по нашей стране. Мы жертва, которую он возлагает на алтарь дружеских взаимоотношений с РФ. Он верит, что если он сейчас перевернет страницу в сторону Путина, то тот в будущем так же поможет ему, потому что других союзников у него нет.

За его спиной ручные прихвостни на важных постах и самые богатые люди Америки. И мы для него пешки, которыми он может пожертвовать.

Сейчас решается судьба Украины. И единственное, что у нас есть, чтобы этому противостоять – это мы сами. Нас будут стараться расколоть, навязать российские тезисы, убедить, что мы слабы, падаем, и это единственный шанс принять условия РФ.

Просто напоминаю, что в этот период мы должны быть едиными. После него что угодно — политика, выборы, будем снова ху***ить друг друга и власть, тем более что эта власть дала для этого миллион причин и заслуживает этого.

Но в этот период мы должны быть объединены. Украинцами, воюющими 11 лет с РФ.

Потому что мы здесь на фронте вторичные, если за нашей спиной нет нации.

Источник: пост Марка в Facebook.