Избежать катастрофы. Чего ждать от переговоров США и Украины в Саудовской Аравии

Трамп анонсировал и встречу с россиянами в Саудовской Аравии.

Во вторник, 11 марта, запланирована встреча американской и украинской делегаций в городе Джидда в Саудовской Аравии. В западных СМИ уже прогнозируют, что переговоры будут "жесткими", учитывая разные ожидания сторон.

Чего стремятся достичь Киев и Вашингтон, читайте дальше в материале международной обозревателя "Телеграфа" Ольги Кирилловой.

Кто будет присутствовать

Несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский 10 марта совершает визит в Саудовскую Аравию, он не будет участвовать в переговорном процессе.

По данным "Телеграфа", визит Зеленского в страну планировался еще в прошлом месяце и был вынуждено перенесен из-за переговоров американцев и россиян, которые состоялись в Эр-Рияде 18 февраля. Эта первая двусторонняя встреча стала неожиданностью для многих украинских и европейских дипломатов.

"Мы продолжим работать ради приближения мира – будет мой визит в Саудовскую Аравию… Еще более подготовленной стала встреча наших команд в Саудовской Аравии – Украины и Соединенных Штатов. Надеемся на результаты, и это касается и приближения мира, и продолжения поддержки", — поделился Зеленский в обращении 9 марта.

На переговоры в Джидду отправились руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель по военным вопросам Павел Палиса, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

При этом издание The Economist накануне встречи не упустило возможности отметить: Ермак, являющийся ключевым переговорщиком команды Зеленского, не пользуется популярностью в команде Трампа.

От США предварительно будут присутствовать Государственный секретарь Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майл Уолтц и Стив Виткофф, который в команде Трампа ответственен за трек переговоров с россиянами.

Есть информация, что представители американской администрации планируют переговоры и с "российскими официальными лицами". В МИД РФ такую новость опровергли и заявили, что "никакой информации от американской стороны [о встрече] не поступало".

При этом Трамп сам анонсировал предстоящие переговоры с обеими сторонами, общаясь с журналистами на борту самолета Air Force One в воскресенье: "Приближаются большие встречи, как вы знаете, в Саудовской Аравии. Они будут включать Россию. Будет Украина. Мы увидим, сможем ли мы что-нибудь сделать".

Традиционно Трамп заявил, что ни у России, ни у Украины нет козырей, поэтому сторонам нужно "заключить соглашение". "Некоторые очень важные вещи могут произойти на этой неделе", — анонсировал президент США.

Хотя никакого готового "соглашения" в природе нет, как и очертаний мирного плана со стороны Штатов. Но Вашингтон сделал ряд шагов по ограничению передачи разведданных и поставок оружия. И эти шаги преследуют цель склонить Киев к неудобным компромиссам.

Как обращает внимание издание Politico: сейчас Трамп — один из тех, кто выхватывает козыри из рук Украины.

"Возможно именно Трамп отобрал у Украины любые карты, которыми она владела, единолично подтолкнув страну к самым опасным временам с момента начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Приостановка американской военной помощи, в том числе уже готовой к поставке техники, которую страна с нетерпением ждала, лишила Украину возможности получить некоторые из самых важных и эффективных видов вооружений, таких как ракеты Patriot, которые оказались решающими для защиты городов", — описывает медиа.

Чего хотят США

Американско-украинские переговоры проходят с целью наладить двусторонние отношения после ссоры в Овальном кабинете между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

При этом за последнюю неделю Украина столкнулась с кучей "кнутов" от США, в частности, администрация Трампа прекратила поставки оружия и ограничила обмен разведданными с Киевом. Россия, которая за неделю выпустила по украинским городам более 1000 БПЛА и десятки ракет разного типа, получила от Трампа лишь угрозу новыми санкциями и тарифами.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Трамп почти ничего не может сделать в плане торговых санкций против России, ведь уровень двусторонней торговли между Москвой и Вашингтоном мизерный по сравнению с ВВП РФ. США имеют очень ограниченные средства давления на Путина. Один из действительно действенных способов "прижать" россиян — снизить цены на нефть, тем самым ограничив доступ Москвы к валютным поступлениям, которые та получает за проданные энергоносители.

23 января, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп заявил, что хочет обратиться к Саудовской Аравии и ОПЕК, чтобы совместными усилиями снизить мировые цены на нефть. Однако заявление президента США не подействовало — группа ключевых членов ОПЕК решила не менять текущую политику по добыче.

В то же время способов давления на Украину у Трампа больше. По данным источников канала NBC, президент США стремится добиться от Украины подписания соглашения о полезных ископаемых и ждет фундаментальных уступок в переговорном процессе.

"Он хочет видеть изменения в отношении президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам, заявили чиновники, включая готовность пойти на уступки, такие как отказ от территорий в пользу России. Трамп также хочет, чтобы Зеленский сделал определенные шаги в направлении выборов в Украине и, возможно, ушел в отставку с поста лидера своей страны", — говорится в материале.

Как объясняет "Телеграфу" осведомленный западный источник, команда Трампа рассматривает соглашение о ископаемых как наибольшую гарантию безопасности, которую они могут предоставить. Мол, факт того, что американские компании "зайдут" на украинскую территорию — уже "значительный шаг". Военные гарантии безопасности для Киева в Белом доме хотят перенести на плечи Европы, которая "ближе и должна сама беспокоиться, чтобы российские войска не пошли дальше".

При условиях давления на Киев американские чиновники планируют использовать встречу в Саудовской Аравии, чтобы определить, на какие уступки готова пойти Украина ради "мирного соглашения", на котором настаивает Трамп.

На чем стоит Украина (и ее союзники)

По данным британского Financial Times, Украина на переговорах попытается убедить США возобновить разведывательную и военную поддержку, "убедив Дональда Трампа, что Владимир Зеленский стремится к скорейшему завершению войны". Но при этом отстаивая свои "красные линии".

"Киев рассматривает прогресс в переговорах о прекращении огня как услугу по возобновлению военной и разведывательной помощи", — описывает источник FT.

"Как минимум Украина хочет подписать рамочное соглашение о совместной американо-украинской разработке полезных ископаемых. 7 марта Зеленский также предложил прекращение огня в воздухе и на море: идея, по словам западного чиновника, заключается в том, чтобы вернуть мяч обратно на поле России, выдвинув ей требования.

Оба события, как надеются западные чиновники, создадут ощущение, что Украина готова к взаимодействию с Трампом. Если Россия скажет "нет" рамкам, принятым Америкой и Украиной, именно Трамп должен будет попытаться нажать на Путина, чтобы тот принял его условия", — утверждает, в свою очередь, журнал The Economist.

Издание добавляет, что Украина формировала свою стратегию вместе с Францией и Великобританией. Более того, британцы консультировали украинскую сторону, как вести переговоры с американцами, чтобы "избежать повторения катастрофической ссоры в Овальном кабинете".

Украина, вероятно, даст понять, что любое мирное соглашение, которое ограничивает ее способность перевооружаться, заставляет юридически признать оккупированную территорию российской или вмешивается во внутреннюю политику Украины — например, настаивая на проведении выборов — является неприемлемым.

По данным "Телеграфа", также на столе переговоров — необходимость освобождения пленных. Ранее Украина заявляла о готовности к обмену по формуле "всех на всех".

На первый взгляд, переговорные группы подходят к саудовской встрече с разным списком требований. Западные медиа подогревают градус напряжения, сыпя прогнозами, что "теперь наступает момент катарсиса — или очередного раунда жестокого наказания" для Украины.

"Для Украины вырисовывается опасная перспектива, что неудачные переговоры могут спровоцировать еще большее давление со стороны Америки… Ставки на переговоры во вторник не могут быть выше. Если они провалятся, Украина вряд ли получит другой шанс: "Американцы удвоят поучительный режим и будут навязывать нам все, что они с Россией решат", — пишет то же The Economist, цитируя собственные источники. Следует понимать, что похожие инсайды также могут быть элементом медийного давления со стороны администрации Трампа.

Ранее "Телеграф" разбирал консервативную дорожную карту, созданную для Трампа влиятельным аналитическим центром Heritage Foundation. По мнению части республиканцев, поддержка США Украиной вообще не отвечает интересам национальной безопасности Америки. Мол, Украина — не союзник по НАТО и является одним из самых коррумпированных государств в Европе.

Поэтому США не должны продолжать свое участие в поддержке Киева, предлагалось в плане. Исключать такой сценарий не стоит. Но вне зависимости от результатов переговоров в Джидде, "нам свое делать".

Даже если Штаты под руководством Трампа под каким-либо предлогом полностью отойдут от помощи Украине, рядом остаются европейские союзники. Мировой порядок, казавшийся стабильным после Холодной войны, переживает глубокий излом. Европа при этом остро нуждается в заветной стратегической автономии от Вашингтона.

Ключевой вопрос в том — на сколько хватит энтузиазма европейского лидерства, и найдутся ли деньги, чтобы превратить слова в поддержку украинцев в действия. Первые шаги в этом направлении уже сделаны: Европейский Союз готовится к масштабному перевооружению на сумму 800 миллиардов евро, и Украина является неотъемлемой частью этого плана.

А как иначе? Нет другой страны на континенте, которая за три года нарастила бы способности собственного оборонно-промышленного комплекса в 35 раз, и производила по меньшей мере треть необходимого оружия, чтобы давать отпор врагу, гораздо большему по размерам и ресурсам.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в США сворачивают 83% программ Агентства США по международному развитию (USAID). Пока судьба проектов, связанных с Украиной, остается неопределенной.