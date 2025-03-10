США хотят поговорить с Украиной об уступках ради мира

В Госдепе США рассказали, о чем будут говорить с украинской делегацией в Джидде

Во время переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии, Вашингтон хочет определить то, на какие "трудные шаги" готов пойти Киев. Также не исключается, что после этой встречи будет возобновлена поставка военной помощи.

Об этом рассказал госсекретарь США Марко Рубио во время разговора с журналистами перед началом визита. Об этом пишет The Guardian.

В частности дипломат отметил, что надеется на хорошую встречу и подтвердил, что США намерены задать Украине вопросы об уступках.

"Важно четко определить намерения Украины в отношении мира, и (узнать) что Украина готова пойти на трудные шаги, как это сделают россияне", — сказал он.

Кроме того, он выразил надежду на то, что после переговоров поставки военной помощи будут возобновлены.

"Приостановка помощи в широком смысле — это то, что, как я надеюсь, мы сможем решить. Очевидно, что то, что произойдет завтра, будет иметь решающее значение для этого", — ответил Рубио на вопрос журналистов.

Он не считает, что украинской инициативы о прекращении огня на море и в воздухе будет достаточно для завершения войны, но уверен, что ее нужно увидеть.

Как сообщалось ранее, в западных СМИ появилась информация о том, что во время переговоров Вашингтон поставит Киеву ультиматум с требованием отдать России все, чего хочет Кремль.