Блогер, військовий журналіст та письменник Серж Марко про план Трампа щодо України і єдність українців

Шановні українці.

Я розумію ваше бажання повернення в стадію "як при Байдені". Хоча тоді теж було багато питань. І те що ви жваво обговорюєте падіння фондового ринку, мітинги проти Трампа та інше, в надії, що ці події заставлять його звернути з курсу — то ви помиляєтесь.

Трамп вже зробив більшість зі свого плану. Він хакнув всі!!! виконавчі та законодавчі інститути. І підтримка його не настільки впала, як би вам хотілося. В нього проросійська команда зі сформованим проросійським наративом. І вікно можливостей в нього ще дуже велике. Як мінімум до 2026 року, коли будуть вибори в Сенат, де деструктивна політика може дати козирі в руки опозиції. Якщо до цього періоду ще буде опозиція. В чому є сумніви.

Трамп не укладе справедливий мир по нашій країні. Ми жертва, яку він кладе на вівтар дружніх взаємовідносин з РФ. Він вірить, що якщо він зараз перегорне сторінку в сторону Путіна, то той в майбутньому так же допоможе йому, бо інших союзників в нього немає.

За його спиною ручні посіпаки на важливих постах та найбагатіші люди Америки. І ми для нього пішаки, якими він може пожертвувати.

Зараз вирішується доля України. І єдине, що в нас є, щоб цьому протидіяти — це ми самі. Нас будуть старатися розколоти, навʼязати російські тези, переконати, що ми слабкі, падаємо, і це єдиний шанс прийняти умови РФ.

Просто нагадую, що в цей період ми повинні бути єдиними. Після нього, що завгодно — політика, вибори, будемо знов ху***сити один одного та владу, тим паче, що ця влада дала для цього мільйон причин і заслуговує це.

Але в цей період ми повинні бути об'єднаними. Українцями, які воюють 11 років з РФ.

Бо ми тут на фронті вторинні, якщо за нашою спиною немає нації.

Джерело: пост Марка в Facebook.