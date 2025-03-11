Переговоры с США все ближе. Украинская делегация уже в Саудовской Аравии

Подготовка к встрече начата

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что украинская делегация уже прибыла в Саудовскую Аравию. В Эр-Рияде запланированы переговоры с США.

Об этом написал Ермак в своем Telegram. Отмечается, что Украину на этой встрече будут представлять глава Министерства иностранных дел (МИД) Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров, Ермак и полковник ВСУ Павел Палиса.

"Команда на месте. Готовимся к работе. Защита украинских интересов, четкое видение завершения войны, будем эффективно работать с нашими американскими партнерами", — написал руководитель ОП.

Заметим, что в Саудовской Аравии будет и президент Украины Владимир Зеленский, но он не будет участвовать в переговорах. Глава государства намерен отправиться на встречу с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом аль Саудом.

Интересы США на этих переговорах будут представлять госсекретарь Марко Рубио, посланник президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Виткофф и советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц.

Больше про то, что происходит на встрече в Саудовской Аравии в реальном времени в материале "Украина и США проведут переговоры в Саудовской Аравии: все подробности о встрече".

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую позицию займет Украина на переговорах с США.