Сейчас сложный период, но нужно честно делать свою работу. История свидетельствует, что наши усилия имеют смысл - Александра Матвийчук
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Украинский правозащитник, председатель организации "Центр гражданских свобод", координатор гражданской инициативы "Евромайдан SOS" считает, что собственное слово и собственная позиция – это не так уж мало
Когда Революция Достоинства победила и Янукович свалил в россию, тогда я впервые дала развернутое интервью о работе нашей инициативы Евромайдан SOS. Мы объединили несколько тысяч человек и работали 24 часа в сутки, чтобы оказывать правовую и другую помощь преследуемым протестующим по всей стране. Тогда через наши руки проходили сотни и сотни избитых, арестованных, подвергнутых пыткам, обвиняемых в сфабрикованных уголовных делах.
Один вопрос поставил меня в ступор. "Как вы видели победу?" – спросила журналистка. Конечно, мне хотелось дать какой-то лаконичный и красивый ответ, но его не было.
"Понимаете, — начала я, — мы спали по 3-4 часа в сутки. Каждый день мы тушили сотни пожаров. Мы не знали, как это все закончится. Мы просто честно делали свою работу".
Позже, я нашла то же мнение в мемуарах украинских диссидентов. Они понимали, что сражаются против всей тоталитарной машины. Советы могут их легко раздавить, даже их имена могут не сохраниться. Но у них было достоинство, и это заставляло их бороться за свободу. Хотя из всего арсенала средств у них было только собственное слово и собственная позиция.
И вот мы, много лет спустя, точно знаем, что Украина восстановила свою независимость, и благодаря тому, что одно время они за это честно боролись. И что собственное слово и собственная позиция – это не так уж мало.
Это я к тому, что сейчас достаточно сложный период, но нужно честно делать свою работу. Каждому и каждому на своем месте. Ибо история убедительно свидетельствует о том, что все наши усилия имеют смысл.
Если и существуют истины, претендующие на универсальность, то среди них будет вот эта, которую сформулировал Виктор Франкл после того, как выжил в нацистских концлагерях:
"Первыми ломались те, кто верил, что скоро все закончится. После них — те, кто не верил, что это когда-нибудь закончится. Выжили те, кто фокусировался на своих действиях, без ожиданий о том, что может или не может произойти".
Источник: Facebook-страница Александры Матвийчук.
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