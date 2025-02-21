Кремль применяет штамп "врагов мира"

Российские пропагандисты получили указание продвигать "победные" нарративы к годовщине вторжения. Вражеская армия и спецслужбы государства-агрессора России по указанию из Кремля активизируют усилия для разжигания уныния среди украинского общества, дестабилизации ситуации внутри нашего государства и дискредитации Украины среди государств-партнеров, оказывающих критически важную военную помощь нашим Силам безопасности и обороны в борьбе с оккупантами.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки. Там отметили, что среди ключевых нарративов вражеских информационных атак ― "Мероприятие изменило Украину", "Мнение европейцев и украинцев не волнует ни Москву, ни Вашингтон", "США и Россия обо всем договорились за спиной Украины", "Украинские власти ― нелегитимная", "Украинская армия проиграет на Украину".

"В России готовятся объявить о якобы "победе" в войне против Украины до "круглой даты" ― 24 февраля 2025 года, третья годовщина с начала полномасштабной войны. Более того, в указанных планах может звучать также и о "победе России над НАТО", поскольку долгое время московитская омлении.

В ГУР отметили, что спецслужбам государства-агрессора кремлевские вожди поручили максимально использовать в взрывных информационно-психологических кампаниях активизацию дипломатических усилий новой американской администрации по завершению российско-украинской войны и двустороннюю встречу делегаций США и России в Саудовской Аравии 18 февраля 2025 года.

"Одна из ключевых целей новых кремлевских методик для пропаганды россии — статус изолированного цивилизованным миром агрессора и военного преступника прикрыть плащ-пальтом вроде бы готовой к мирному урегулированию" конструктивной стороны конфликта. В этой части работы российские спецслужбы атакуют, в частности, не отказывающихся партнеров Украины в Европе, а наоборот ― наращивают поддержку нашего государства. Для таких европейских правительств Кремль применяет штамп "врагов мира", — пишут в ГУР.

Ранее "Телеграф" писал, что российский президент Владимир Путин вдруг объявил о якобы готовности Москвы вернуться в переговорный процесс по ситуации в Украине.