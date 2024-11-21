Годовщина Революции Достоинства. Как это происходило и почему начались протесты на Майдане (фото)

Как проевропейские протесты превратились в антиправительственные

В четверг, 21 ноября, Украина отмечает День Достоинства и Свободы. Он приурочен к годовщине Оранжевой революции 2004 года и Евромайдана 2013 года.

"Телеграф" расскажет о Революции Достоинства 2013 года, почему она началась и как закончилась.

21 ноября 2013 года начался Евромайдан или Революция достоинства. Причиной этого стало решение Кабинета Министров Украины приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Сначала на Майдане Независимости в Киеве собралось несколько сотен человек, а уже 24 ноября – более ста тысяч. Эти люди объявили бессрочную акцию протестам, требуя принятия евроинтеграционных законов или отставки правительства.

Протесты проходили не только в столице, а и в других крупных городах люди тоже выходили на митинг. Уже в ночь на 30 ноября произошел кровавый разгон майдановцев. Тогда Революция Достоинства стала не только о евроинтеграции — протестующие выступили против пренебрежения правами человека, коррупции, произвола правоохранительных органов, репрессий. Протесты превратились из проевропейских в антиправительственные и стали более масштабными.

Тогда действующие власти отправили на Майдан отряд бойцов подразделения полиции "Беркут". От атаки пострадали в основном студенты.

Самые трагические дни революции – 18-20 февраля. Тогда произошли столкновения в центре Киева, поджог Дома профсоюзов, снайперы убили более 70 евромайдановцев, ставших Героями Небесной сотни.

В ночь на 22 февраля тогдашний президент Виктор Янукович убежал из Украины и Евромайдан официально закончился. Состоялись внеочередные президентские выборы, подтверждающие европейский вектор ориентации.

Отметим, что 13 ноября 2014 президент Украины Петр Порошенко подписал Указ "О Дне Достоинства и Свободы". Целью введения памятной даты является утверждение в Украине идеалов свободы и демократии, чествования патриотизма и мужества граждан, вставших на защиту демократических ценностей, прав и свобод человека, национальных интересов государства и его европейского выбора.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько пленных и заложников смогла вернуть домой Украина в течение всей полномасштабной войны.