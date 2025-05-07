Украинский блогер, журналист и политический обозреватель Денис Казанский о слабом месте России

На четвертом году войны Украина вдруг нащупала по-настоящему слабое место РФ. Это авиасообщение.

В результате массированных дроновых атак в европейской части России сегодня парализованы авиарейсы. В аэропортах коллапс. Самолеты отменяются или задерживаются на 8-10 часов. Тысячи пассажиров скопились и не могут улететь.

Для этого не нужно даже что-то бомбить. Дрон может просто летать и наворачивать круги, и этого уже достаточно, чтобы останавливать работу аэропортов.

Украине в этом плане терять нечего — у нас с 2022 аэропорты и так закрыты. Но в России авиасообщение до сих пор сохранялось везде, кроме приграничных регионов. И вот в последние сутки ситуация изменилась. Россияне прочувствовали то, что чувствовали украинцы в 2022. Авиасообщение нарушено. И самое главное — нарушено в Москве, которая является ключевым хабом.

Российские блогеры уже бьют тревогу. Они пишут, что развал авиасообщения в такой большой стране, как Россия, может привести к дезинтеграции и феодализации. Внутреннее авиасообщение в России из-за огромных расстояний очень развито. В некоторые регионы добираться из Москвы поездом или на авто нужно по 3-4 дня, поэтому самолет — единственный вариант быстрой дороги. И если его не будет, связь отдаленных регионов с Москвой фактически просто прекратится.

Не знаю, почему Украина не делала этого раньше и не использовала этот козырь. Но теперь можно констатировать, что найдена очень неприятная для РФ болевая точка.

Источник: Telegram-канал Дениса Казанского.