Долетели туда? У россиян паника в аэропорту в 4 тысячах километрах от Украины (карта)

Самолеты не могут ни приземлиться, ни вылететь

Тревожная ночь в России, где объявляли план "Ковер" для аэропортов, переросла в не менее тревожное утро. Паника охватила россиян за тысячи километров от границы с Украиной.

Об этом свидетельствуют сообщения в российских СМИ. По их данным, с 10 утра (по местному времени) 5 мая в аэропорту Надым, что в Ямало-Ненецком автономном округе, объявлена тревога.

Из-за угроз введен план "Ковер", а самолеты не могут ни приземлиться, ни вылететь.

Для справки: планом "Ковер" в России называют режим закрытого неба. Это означает требование немедленной посадки либо ухода из зоны действия такого режима всех (за некоторыми исключениями) бортов, находящихся в воздухе. Его вводят в следующих случаях:

незаконное пересечение государственной границы РФ по воздуху;

применение оружия или боевой техники (например, военных самолетов) против воздушного судна-нарушителя;

появление в небе неопознанного летательного объекта и других материальных объектов (например, БПЛА).

Чаще всего во время войны России против Украины такой режим россияне вводят из-за угрозы БПЛА. Это означает, что, вероятно, на подлете к городу Надым были зафиксированы дроны.

Примечательно, что Надым находится аж за 4 тысячи километров от границы с Украиной.

Напомним, ранее утром план "Ковер" уже вводили в Москве и Подмосковье. Эта область оказалась под ударом дронов. Россияне жаловались на взрывы.

Ранее мы писали о том, что временно оккупированный россиянами Крым в ночь на 2 мая находился под массированной атакой БПЛА.