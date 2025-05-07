Український блогер, журналіст та політичний оглядач Денис Казанський про слабке місце Росії

На четвертому році війни Україна раптом намацала по-справжньому слабке місце РФ. Це авіасполучення.

Внаслідок масованих дронових атак у європейській частині Росії сьогодні паралізовані авіарейси. В аеропортах колапс. Літаки скасовуються або затримуються на 8-10 годин. Тисячі пасажирів зібралися і не можуть вилетіти.

Для цього навіть не потрібно щось бомбити. Дрон може просто літати та навертати кола, і цього вже достатньо, щоб зупиняти роботу аеропортів.

Україні в цьому плані втрачати нічого — у нас із 2022 року аеропорти й так закриті. Але в Росії авіасполучення досі зберігалося скрізь, окрім прикордонних регіонів. І ось в останню добу ситуація змінилася. Росіяни відчули те, що відчували українці у 2022 році. Авіасполучення порушено. І найголовніше — порушено у Москві, яка є ключовим хабом.

Російські блогери вже б’ють на сполох. Вони пишуть, що розвал авіасполучення в такій великій країні, як Росія, може призвести до дезінтеграції та феодалізації. Внутрішнє авіасполучення в Росії через великі відстані дуже розвинене. У деякі регіони добиратися з Москви поїздом або авто потрібно по 3-4 дні, тому літак — єдиний варіант швидкої дороги. І якщо його не буде, зв’язок віддалених регіонів із Москвою фактично просто припиниться.

Не знаю, чому Україна не робила цього раніше і не використовувала цей козир.

Джерело: Telegram- канал Дениса Казанського.