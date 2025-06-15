Последний шанс Нетаньяху. Почему Израиль не мог больше ждать

Почему сейчас началась война между Израилем и Ираном ?

В первую очередь, следует рассмотреть те задачи, которые ставили перед собой Б. Нетаньяху и Д. Трамп. Их можно определить, исходя из международного и внутреннего политических контекстов.

Для Нетаньяху сошлось во времени несколько обстоятельств, мотивировавших его больше не откладывать нейтрализацию иранской угрозы Израилю.

1) В 2024 году в правительствах западных государств сложилось понимание, что Иран уже находится на грани получения ядерного оружия, и это может произойти уже в первом полугодии 2025 года. Также добилась прогресса иранская ракетная программа.

2) В ноябре 2024 года, когда стало очевидным второе президентство Д.Трампа, израильское правительство приступило к планированию решающего удара по ядерной и ракетной программам Ирана. Трамп еще во время своего первого президентского срока сделал беспрецедентные шаги союза по отношению к Израилю. И политика нынешнего руководителя США является главным фактором, благоприятным для израильского удара по Ирану. Как сообщили израильские источники, правительство Нетаньяху планировало нанести удар в апреле 2025 года. Но пришлось подождать, пока Трамп "поиграется" в переговоры.

3) Нетаньяху понимал, что американские переговоры с иранским режимом не будут иметь положительного результата. В течение 60 дней Иран не согласился отказаться от обогащения урана и ограничить ракетную программу.

4) В США стало существенно проявляться недовольство политикой Д.Трампа, которому начал угрожать импичментом даже И.Маск. Если импичмент состоится, то новым президентом автоматически станет Ди Вэнс, у которого, в отличие от действующего президента, нет произраильского лобби в семье. Нельзя исключать, что даже без импичмента внутриполитическая ситуация в США для Д.Трампа уже в ближайшие месяцы может настолько ухудшиться, что он будет ограничен в принятии внешнеполитических решений.

5) В последние недели наиболее ощутимым негативным фактором для правительства Нетяньяху стала угроза международной политической изоляции, к которой стали присоединяться Великобритания, Франция, Германия и другие государства западного мира. Все это из-за недовольства политикой израильского премьера в вопросах сектора Газа, Палестины и палестинцев в целом. Вместе Франция и Саудовская Аравия под эгидой ООН готовят специальную конференцию. Ряд западных правительств заявил о возможности признания Палестинского государства (хотя и при определенных условиях). 10 июня Великобритания, Канада, Норвегия, Новая Зеландия и Австралия объявили о введении санкций против двух израильских министров – Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича, признанных виновными в подстрекательстве к насилию против палестинцев на Западном берегу.

6) Самому израильскому премьеру для удержания у власти нужны новые победы, и желательно – эпохальные.

7) Президент Д.Трамп на день рождения назначил военный парад, который выглядит как символ празднования побед, достигнутых США во время его второго руководства. Однако каких-либо ярких побед и однозначных побед не было ни до 100 дней президентства, ни до 14 июня. Хотя США не наносили удар по Ирану, но израильский удар можно интерпретировать как демонстрацию восстановленного величия Америки под руководством Трампа.

Итак, израильское правительство осознавало, что Иран в ближайшей временной перспективе может стать ядерным государством, а внешнеполитические факторы вскоре начнут усугублять ситуацию для удара.

Также не исключено, что посредством войны против Ирана Нетаньяху рассчитывал притормозить намерения западных государств признать Палестинское государство и отодвинуть во времени угрозу беспрецедентной международной изоляции Израиля.

А при этом подкинул верному союзнику Д.Трампу подарочную победу.

Источник — Facebook Владимира Воли.