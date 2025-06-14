Темой переговоров не ограничились? О чем Трамп почти час говорил с Путиным

Путин осудил нападение на Иран

Президент США Дональд Трамп, в свой 79-й день рождения, побеседовал с главой России Владимиром Путиным. Их разговор длилися почти час.

Об этом пишут росСМИ. Заметим, что председатель Белого дома и Кремль официально не подтверждали этот разговор.

Однако уже сейчас известно, что обе стороны при общении оценили их личные отношения "как очень положительные". Однако поздравил ли Путин Дональда Трампа с его днем рождения — неизвестно.

О чем говорил Трамп с Путиным

Россия подтвердила готовность продолжить переговоры с Украиной после 22 июня.

Путин напомнил Трампу о предложении России по поиску "взаимно приемлемых договоренностей" по иранскому ядерному досье.

Трамп назвал ситуацию на Ближнем Востоке "как очень тревожную".

Лидер России осудил военную операцию Израиля против Ирана.

Трамп отметил, что команда американских переговорщиков готова к возобновлению работы с иранскими представителями. Пять раундов таких переговоров прошли при посредничестве Омана.

Владимир Путин и Трамп отметили "братство" двух стран по оружию во время Второй мировой войны.

Напомним, что 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Были совершены несколько атак, а война на Ближнем Востоке сильно обострилась. При этом в США уже подтвердили, что часть американских систем ПВО, которые должны были передать Украине, отдали на Ближний Восток.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Путин делает посмешище с президента США Трампа.