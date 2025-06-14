Темой переговоров не ограничились? О чем Трамп почти час говорил с Путиным
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Путин осудил нападение на Иран
Президент США Дональд Трамп, в свой 79-й день рождения, побеседовал с главой России Владимиром Путиным. Их разговор длилися почти час.
Об этом пишут росСМИ. Заметим, что председатель Белого дома и Кремль официально не подтверждали этот разговор.
Однако уже сейчас известно, что обе стороны при общении оценили их личные отношения "как очень положительные". Однако поздравил ли Путин Дональда Трампа с его днем рождения — неизвестно.
О чем говорил Трамп с Путиным
- Россия подтвердила готовность продолжить переговоры с Украиной после 22 июня.
- Путин напомнил Трампу о предложении России по поиску "взаимно приемлемых договоренностей" по иранскому ядерному досье.
- Трамп назвал ситуацию на Ближнем Востоке "как очень тревожную".
- Лидер России осудил военную операцию Израиля против Ирана.
- Трамп отметил, что команда американских переговорщиков готова к возобновлению работы с иранскими представителями. Пять раундов таких переговоров прошли при посредничестве Омана.
- Владимир Путин и Трамп отметили "братство" двух стран по оружию во время Второй мировой войны.
Напомним, что 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Были совершены несколько атак, а война на Ближнем Востоке сильно обострилась. При этом в США уже подтвердили, что часть американских систем ПВО, которые должны были передать Украине, отдали на Ближний Восток.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как Путин делает посмешище с президента США Трампа.