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Темой переговоров не ограничились? О чем Трамп почти час говорил с Путиным

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Владимир Путин побеседовал с Дональдом Трампом Новость обновлена 14 июня 2025, 19:54
Владимир Путин побеседовал с Дональдом Трампом. Фото Коллаж "Телеграфа"

Путин осудил нападение на Иран

Президент США Дональд Трамп, в свой 79-й день рождения, побеседовал с главой России Владимиром Путиным. Их разговор длилися почти час.

Об этом пишут росСМИ. Заметим, что председатель Белого дома и Кремль официально не подтверждали этот разговор.

Однако уже сейчас известно, что обе стороны при общении оценили их личные отношения "как очень положительные". Однако поздравил ли Путин Дональда Трампа с его днем рождения — неизвестно.

О чем говорил Трамп с Путиным

  • Россия подтвердила готовность продолжить переговоры с Украиной после 22 июня.
  • Путин напомнил Трампу о предложении России по поиску "взаимно приемлемых договоренностей" по иранскому ядерному досье.
  • Трамп назвал ситуацию на Ближнем Востоке "как очень тревожную".
  • Лидер России осудил военную операцию Израиля против Ирана.
  • Трамп отметил, что команда американских переговорщиков готова к возобновлению работы с иранскими представителями. Пять раундов таких переговоров прошли при посредничестве Омана.
  • Владимир Путин и Трамп отметили "братство" двух стран по оружию во время Второй мировой войны.

Напомним, что 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Были совершены несколько атак, а война на Ближнем Востоке сильно обострилась. При этом в США уже подтвердили, что часть американских систем ПВО, которые должны были передать Украине, отдали на Ближний Восток.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Путин делает посмешище с президента США Трампа.

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#Владимир Путин #Дональд Трамп #Телефонный разговор