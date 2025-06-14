Украинский политолог Сергей Таран объяснил, почему началась война Ирана и Израиля

Трамп так хотел не подставлять Америку под третью мировую, что сейчас его страна на пороге войны, в которой одна из сторон заявляет, что в случае необходимости может применить ядерное оружие, а вторая — угрожает ее вот-вот испытать. Война между Израилем и Ираном – яркий пример некомпетентности внешней политики Трампа, когда тщеславная самоуверенность в собственном таланте договориться с кем-либо привела к тому, что с лидером США всерьез никто не хочет говорить.

То есть говорить, еще говорят, но каждый делает при этом свое. Иран обогащает уран, Израиль обстреливает Тегеран и не уходит из сектора Газа, Россия планирует дальнейшую войну, Китай вообще игнорирует угрозы Трампа, а Украина вынуждена учитывать ограничение американской помощи.

Противоборство Ирана и Израиля будет иметь последствия и для Трампа. США не смогут игнорировать эту войну так, как могут игнорировать российско-украинскую войну… Хотя бы потому, что политический опыт, многочисленные лоббисты и институт двойного гражданства дает Израилю гораздо больше, чем Украина влияет на американскую политику.

Поэтому Трампу нужно будет определяться. Но любое решение Трампа относительно войны – будет колоть его собственных поклонников. На сегодняшний день в рядах MAGA уже слышны прямые заявления о недопустимости действий Трампа на Ближнем Востоке. И это только начало.

Источник: пост Тарана в Facebook