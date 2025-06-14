Зеленский оправдал промедление Трампа с Россией

По словам Зеленского, Путин придумывает причины "задним числом" во избежание перемирия и санкций

Президент США Дональд Трамп воздерживается от введения санкций против России, оставляя простор для возможного мощного шага. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, постоянно ищет поводы, чтобы избежать переговоров и оправдать свои действия, манипулируя событиями типа операций СБУ или массированных атак дронами.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. "Я очень хочу, чтобы Трамп сделал сильные шаги. И когда он еще не решил, вводить санкции или не вводить, он это время оставляет для какого-то сильного шага своего", — прокомментировал украинский лидер.

Зеленский также обратил внимание на поведение российской стороны, которое, по его словам, активно ищет поводы, чтобы избежать переговоров и оправдать собственную агрессию. "Если Трамп введет сильные санкции, Путин скажет: "Мы не будем разговаривать". Так было с Курской операцией. Он начал говорить: "Ах, раз Курская операция, значит, не может быть никакого диалога"", — пояснил украинский политик.

Все эти заявления являются только формальными оправданиями. Подобная ситуация наблюдается и сейчас: Россия называет удары ответом на операцию СБУ, хотя сама атака сотнями дронов произошла раньше. Таким образом, причины придумываются "задним числом", чтобы избежать перемирия и санкций.

Президент сказал, что позиция США в этой ситуации чрезвычайно важна не только для Украины, но и для всего мира: "Вы видите все. Иран, Израиль, и Украина, и РФ, и Европа, которая смотрит на сигнал: дай нам сигнал, что мы вместе, и мы идем дальше. И все это очень важные вещи. Мне кажется, что какие-то сигналы".

В конце Зеленский добавил, что есть признаки того, что в команде лидера Соединенных Штатов понимают: уклониться от решительных действий по Кремлю не удастся. "Я не знаю это ли из окружения президента Трампа или от него самого, но все-таки есть моменты, что он понимает, что Путин не отвертится", — заявил украинский глава государства.

Ранее "Телеграф" сообщал, что бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер подчеркнул, что мир должен требовать от России прекратить огонь в Украине. Если Кремль откажется, Соединенные Штаты должны ввести санкции против российского режима. Волкер подчеркнул, что на полноценное мирное соглашение Путин никогда не согласится, поскольку он до сих пор стремится полностью оккупировать Украину, так что реальным и достижимым результатом может стать только прекращение огня.