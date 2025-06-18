Украинский волонтер Сергей Стерненко рассказал о главных проблемах в противодействии "Шахедам"

Что по шахедам сделал противник? Да, внедрил некоторые инновации. Да, стал подключать их к нашим сотовым сетям. И с этим нужно бороться целым комплексом мер.

Но ключевое, что сделал противник:

Нарастил производство. Сменил тактики применения.

И то, и другое было более чем предсказуемо и ожидаемо. Но оказались ли мы готовы к этим очевидным решениям? Совершенно нет.

Почему?

Ибо армейская система была и является крайне неповоротливой, против инновациям и не ставит целью работать на опережение.

Только один из примеров: Я лично еще с 2023 года по теме дроновой ПВО говорил всем, до кого мог достучаться. В том числе в прошедшее командование Воздушных Сил, с которым так и не установил тогда контакт.

Меня через посредников уверяли, что все сделают, людей отправят на учебу, подготовят ВОСы, в пехоту операторов не отдадут.

Что было на практике?

Вы сами знаете, командование Сухопутных войск тогда же достаточно активно способствовало инновациям, хотя с ними тоже коммуникации у меня не было. Но это касалось преимущественно работы возле ЛБЗ, где шахеды появляются нечасто.

Что дальше?

Сейчас государство бросилось искать решение. Это будет. Но за потерянное время мы будем платить жизнями наших людей.

А потом противник снова сменит средства/тактику, и мы снова будем не готовы. И так по кругу. Потому что недостаточно реакции, когда уже горит. Потому что мы или изменимся, или погибнем.

Комплексная армейская реформа – вопрос нашего выживания.

Источник: Facebook-страница Сергея Стерненко.