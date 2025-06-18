Український волонтер Сергій Стерненко розповів про головні проблеми у протидії "Шахедам"

Що по шахедах зробив противник? Так, впровадив деякі інновації. Так, став підключати їх до наших стільникових мереж. І з цим треба боротися цілим комплексом заходів.

Та ключове, що зробив противник:

Наростив виробництво. Змінив тактики застосування.

І перше, і друге було більш ніж передбачувано та очікувано. Але чи виявилися ми готовими до цих очевидних рішень? Абсолютно ні.

Чому?

Бо армійська система була і є вкрай неповороткою, чинить супротив інноваціям та не ставить за мету працювати на випередження.

Тільки один з прикладів: Я особисто ще із 2023 року на тему дронової ППО казав усім, до кого міг достукатися. В тому числі до минулого командування Повітряних Сил, з яким так і не встановив тоді контакт.

Мене через посередників запевняли, що усе зроблять, людей відправлять на навчання, ВОСи підготують, в піхоту операторів не віддадуть.

Що було на практиці?

Ви самі знаєте. Маю відзначити, командування Сухопутних військ тоді ж досить активно сприяло інноваціям, хоча з ними теж комунікації у мене не було. Та це стосувалося переважно роботи біля ЛБЗ, де шахеди зʼявляються нечасто.

Що далі?

Зараз держава кинулася шукати рішення. Воно буде. Та за втрачений час ми будемо платити життями наших людей.

А потім противник знову змінить засоби/тактику, і ми знову будемо неготові. І так по колу. Бо недостатньо реакції коли вже горить. Бо ми або змінимося, або загинемо.

Комплексна армійська реформа — питання нашого виживання.

Джерело: Facebook-сторінка Сергія Стерненка.