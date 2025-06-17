Почему "шахеды" долетают до Киева? Эксперт назвал главные причины

В последнее время дроны россиян стало сбивать труднее

Обстрел Киева, произошедший в ночь на вторник, 17 июня, стал одним из самых массовых и кровавых ударов. На момент публикации известно о 139 пострадавших и 15 погибших в результате атаки людей.

По данным Воздушных сил ВСУ, россияне запустили 440 БПЛА: 280 ударных типа Shahed и 160 беспилотников-имитаторов. Эксперт по авиации Константин Криволап рассказал "Телеграфу", почему российские дроны долетают до Киева.

По пути в столицу дроны пролетают сотни километров через другие области. По словам Криволапа, главная причина – отсутствие полноценного радиолокационного покрытия и очередная, а не постоянная система ПВО.

"У нас в огородах стоят мобильные огневые группы? Или средства ПВО там стоят? Нет. У нас очередное ПВО. У нас нет даже полного радиолокационного покрытия", — констатировал эксперт. По его словам, когда дроны пролетают через Сумскую, Полтавскую или Черниговскую области, их обнаруживают лишь фрагментарно.

Эксперт настаивает на необходимости поднять радары на высоту или на бортах самолетов, или на привязных аэростатах. Это простое решение, которое работает во многих странах. Однако, по словам Криволапа, украинские специалисты по ПВО имеют другую позицию.

Отдельно он объяснил, почему стало труднее сбивать вражеские дроны. Во-первых, потому что Россия адаптирует тактику, а украинская сторона отстает. Во-вторых, из-за зависимости от дорогостоящих средств поражения: "Вчера сбивали их ракетами. Но как накопить столько ракет? Стоимость поражения становится слишком высокой", — подытожил он.

Ключевым фактором, определяющим эффективность ОТРК "Сапсан"/"Гром-2" и его влияние на ход войны с Россией, является налаживание серийного производства. Об этом изданию "Телеграф" рассказали военные эксперты, которые также уточнили необходимое Украине количество ракет.