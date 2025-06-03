"Шахеды эволюционируют": Игнат рассказал о коварстве россиян

Цена "шахеда" – 200 тысяч долларов

"Шахеды", которыми россияне обстреливают мирные украинские города, эволюционируют. Враг пытается усовершенствовать их, чтобы сделать более эффективными.

Об этом рассказал полковник Юрий Игнат, спикер Воздушных сил ВСУ, "Украинской правде". Зато украинские защитники овладевают новыми способами сбивания вражеских беспилотников.

"Шахеды эволюционируют. Их сначала просто покрасили в черный цвет, потом нарастили защиту от систем РЭБ, теперь нужно больше станций, чтобы шахед подавить. В его антенне появилось много компонентов, которые защищают от РЭБ. Хотя РЭБ – эффективный способ подавления. Дрон не летит в цель, дай Бог, чтобы он упал где-нибудь в поле. РЭБ подавляет как ракеты, так и БПЛА", — рассказал Игнат.

Украинские защитники используют новую технологию для сбивания "шахедов"

Спикер Воздушных сил добавил, что в Украине начали сбивать "шахеды" зенитными дронами. Это начали делать недавно, однако уже есть результаты.

"Не так давно, но уже есть определенные результаты сбивания шахедов именно зенитными дронами, как их называют. Это внедряется во всех Силах обороны. Я думаю, что будет масштабироваться. Нужно идти на шаг вперед", — отметил он.

Россия идет на хитрость

Игнат напомнил, что согласно открытой информации, цена "Шахеда" – 200 тысяч долларов. Даже если России удалось на чем-то удешевить производство, оно все равно требует значительных средств. Поэтому враг идет на хитрость.

"Даже если они где-то удешевили производство, все равно это все очень дорого. Именно поэтому с "Шахедами" летают дроны-имитаторы, о которых мы с вами говорим, которые радиолокационно, в принципе, схожи. Но уж когда подлетают поближе, то Силы обороны могут различить по звуку, визуально, что это именно летит. И поэтому по каждой цели будет применено то или иное оружие", — пояснил спикер Воздушных сил.

Напомним, Игнат также рассказал, что означают для Украины пораженные российские самолеты в ходе операции СБУ "Паутина". Он привел конкретные цифры, и они впечатляют.