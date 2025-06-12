"Шахеды" стали еще смертоносней: эксперт рассказал, спасут ли две стенки

Новые "Шахеды" уже совсем не такие, какими они были пару лет назад

Россия постоянно совершенствует свои беспилотники типа "Шахед", делая их более смертоносными в первую очередь для гражданского населения. Теперь некоторые из них могут ранить человека даже если он находится за двумя стенками.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии "Телеграфу". По его словам, речь идет о термобарических боеголовках, а также боеголовках со шрапнелью.

Он напомнил, что термобарические боеголовки лучше работают в закрытых пространствах, поскольку распыляют зажигательное вещество, которое затем взрывается и создает ударную волну. Классические осколочно-фугасные боевые части тоже претерпели изменения и сейчас "Шахед 136" может нести до 90 килограммов взрывчатого вещества. По мощности это сопоставимо со взрывом 250-кг авиационной бомбы.

При этом Коваленко отмечает, что в случае попадание такого дрона в дом правило двух стенок может сработать, но ранение человек все равно получит. Поэтому лучшим вариантом будет специально обустроенное бомбоубежище.

"Это средство террора. Они (россияне, — ред.) именно так делают для того, чтобы максимизировать количество жертв и чтобы уровень террора был максимальным", — сказал эксперт.

Как сообщалось ранее, Коваленко ранее назвал эффективный способ борьбы с российскими дронами. На помощь могут прийти турбовинтовые штурмовики.